Pixel 3 XL Bu Kez Bir Takside Unutuldu!
Çıkışına aylar kala tamamen sızan Pixel 3 XL, bu kez bir Lyft aracında görüntülendi!
Google Pixel 3 XL, belki de Amerika dışında da test ediliyor olması nedeniyle daha çıkışına bir ay kala tarihin en çok sızdırılan akıllı telefonu oldu. Eğer Pixel 3 XL'ın varlığına ve tasarımına dair daha fazla kanıt isterseniz, bu sefer de bir Lyft aracında unutulan bir test cihazının görüntülerini inceleyebilirsiniz.
Bu fotoğraflar, bir Lyft şoförü olan Anonymous Alligator tarafından Android Police'e gönderildi. Alligator, Lyft aracını kullanan birkaç yolcunun aracından inmesinin ardından bu test ünitesinin aracında unutulduğunu fark etmiş.
İlk önce bir şekilde kendi Pixel 2 XL cihazını arka koldukta unuttuğunu düşünen Lyft şoförü, telefonun ön yüzünü çevirdikten sonra bir çentik ile karşılaşınca bunun çok konuşulan Pixel 3 XL test ünitelerinden biri olduğunu anlamış.
Test ünitesinin arkasında cihazı kimliklendirmek amacıyla yapıştırılan birkaç yapışkan etiket göze çarpıyor. Lyft şoförü, test ünitesinin fotoğraflarını çekip Android Police'e gönderdikten sonra cihaz sahibine dakikalar içerisinde ulaştırdığını da belirtti.
Doğan Kürşat Aktaş
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