Pixel 3 XL Bu Kez Bir Takside Unutuldu!

Çıkışına aylar kala tamamen sızan Pixel 3 XL, bu kez bir Lyft aracında görüntülendi!

Pixel 3 XL Bu Kez Bir Takside Unutuldu!

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