Pixel 3'te Gizli Çizim Uygulaması Keşfedildi!
Pixel 3 ve Pixel 3 XL'de gizlenen çizim uygulaması, böyle aktif hale getirilebiliyor!
Google, Android'in her yeni sürümüne yeni bir sürpriz yumurta eklemeyi ihmal etmiyor. Android 9.0 Pie ile gelen "P" logolu sürpriz yumurta bir miktar hayal kırıklığına yol açsa da, Pixel 3 ve Pixel 3 XL'de daha eğlenceli bir sürpriz var.
Bu cihazlardan birine sahipseniz, Ayarlar > Hakkında altında sürüm numarasına üst üste dokunun. Birkaç kez dokunduktan sonra bahsettiğimiz P logosu görünecek. Dokunmaya ısrarla devam ederseniz, basit bir çizim uygulamasının açıldığını göreceksiniz.
Çizim uygulaması sonuçta bir sürpriz yumurta olduğu için çok güçlü işlevler sunmuyor. Yine de böyle bir keşifte bulunmak, özellikle kimse söylemeden keşfedenler için keyifli olsa gerek. Pixel telefonunuz yoksa çok şey kaçırmıyorsunuz, ama ille de sürpriz yumurta istiyorsanız, gizli Flappy Bird oyununu ortaya çıkarabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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