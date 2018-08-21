Pixel 3XL Bu Kez Kamera Karşısında!

Objektiflere yakalanan bu fotoğraf, Google'ın yeni amiral gemisi hakkında birçok ipucu veriyor!

Pixel 3XL Bu Kez Kamera Karşısında!
Google 3 XL modelini ilk kez kullanımda görüyor olabilirizGörsel: MobileSyrup

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