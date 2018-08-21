Pixel 3XL Bu Kez Kamera Karşısında!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler