Pixel 3XL Bu Kez Kamera Karşısında!
Objektiflere yakalanan bu fotoğraf, Google'ın yeni amiral gemisi hakkında birçok ipucu veriyor!
Bugüne kadar Google'ın sonraki amiral gemisi olacak olan Pixel 3 ailesi hakkında birçok bilgisayar çizimi, telefon modellemeleri hatta telefonun test modelini içerdiği iddia edilen fotoğraf ve videolar gördük. ancak şimdiki fotoğraf telefonu kullanımda gördüğümüz ilk fotoğraf olabilir.
MobileSyrup'un bir takipçisi tarafından siteye yüklenen fotoğrafta, önceki bilgisayar çizimleri ve sızıntılarda görüldüğü gibi telefonun oldukça büyük bir çentiğe sahip olduğunu görüyoruz. Eğer Google, bu telefona diğer üreticilerin çentikli modellere eklediği "çentiği gizleme" özelliğini eklerse, çentiği gizlemek isteyen kullanıcılar telefonu büyük bir üst çerçeve ile kullanmak durumunda kalabilir.
Ayrıca fotoğrafa bakıldığında telefonun alt kısmında da geniş bir çerçeve göze çarpıyor. Buraya da telefonun stereo hoparlör sistemini ön tarafa taşımak amacıyla ana hoparlör eklenmiş. Buna göre, Google 3 XL'ın ahizesi de önceki modelde olduğu gibi ikinci hoparlör olarak işlev görecek.
Fotoğraftan telefonun boyutu hakkında da bir fikir çıkartabiliyoruz. Telefonu elinde tutan kullanıcının el boyutlarını tam olarak bilmesek de bu fotoğraf, daha önce ortaya çıkan 6.7 inçlik devasa ekran boyutu iddiasını yalanlar nitelikte. Doğrusu Google'ın XLolarak isimlendirdiği bir model için bile 6.7 inç ekran boyutu çok uzak bir ihtimal. 6.2 inç boyutunda bir ekran, fotoğrafta gördüğümüz cihaz için daha yakın bir tahmin olurdu.
Fotoğrafı değerlendiren 9to5Google, bu sızıntıya yine de şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtiyor zira telefon ekranında görülen batarya göstergesi Android'in arayüzündeki normal pozisyonundan farklı bir yere konumlandırılmış.
Bu fotoğrafın gerçek olup olmadığını yakında göreceğiz. Pixel 3 XL'ın Pixel 3 ile birlikte Ekim ayının başında tanıtılması bekleniyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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