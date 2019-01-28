Pixel 4 Benchmark Sonuçları Göründü!
"Muhtemel" Google Pixel 4, benchmark sonuçlarında göründü. Yeni amiral Snapdragon 855 ve 6 GB RAM ile gelebilir.
- Ercan Uğurlu
Google Pixel 3, henüz geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı. Ancak elbette bir amiralin tanıtılması, bir sonrakinin sızıntılarının başlamasına sebep oluyor. Pixel 4 de sonraki amiral olarak şimdiden kendini göstermiş bulunuyor.
Ortaya çıkan Geekbench benchmark sonuçlarına göre Pixel 4 olduğu iddia edilen "Google Coral" kod adlı akıllı telefon, detaylarında Snapdragon 855 işlemciyi kullandığını gösterirken, ayrıca teknik kadrosunda 6 GB RAM bulunduruyor. Bu teknik kadroya ilişkin Geekbench tek çekirdek skoruyla 3296 puan toplayabilen Google Coral, çoklu çekirdek performansıyla ise 9235 puan sağlıyor.
Benchmark sonuçlarında bir diğer önemli bilgi ise, telefonun Android Q işletim sistemini kullanması oluyor. Google'ın mayıs ayında lanse etmesi beklenen Android Q, ilk olarak yeni Pixel'lerde yüzünü gösterecek. Ancak Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri için muhtemelen yine ekim ayına kadar beklememiz gerek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın