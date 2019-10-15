Pixel 4 Görüntüleri ve Özellikleriyle Sızdı

Tanıtılması için artık günleri saydığımız Google'ın yeni telefonu Pixel 4 ve Pixel 4 XL, görüntüleri ve özellikleriyle beraber bir kez daha göründü!

  • Ercan Uğurlu
Pixel 4 Görüntüleri ve Özellikleriyle Sızdı

Google'ın bugün tanıtacağı yeni akıllı telefonu Pixel 4, tanıtılmasına saatler kala yüzünü gösterdi. Renk seçenekleri ve özellikleriyle beraber sızan Pixel 4 ve Pixel 4 XL, ayrıca satın alım aşamasında kullanıcılara çeşitli avantajları da beraberinde getiriyor.

Daha önce de duyduğumuz gibi Pixel 4 5.7 inç ekranla beraber gelecekken, Pixel 4 XL ise 6.3 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olacak. Her iki telefonda da 16 MP ve 12 MP çift lensli kamera kurulumu yer alacakken, ön yüzde de 8 MP ölçüsünde bir kamera bulunacak.

Telefonların işlemcileri Snapdragon 855 olarak görünüyor. Grafik işlemci Adreno 640 olurken, Pixel 4, 64 GB hafıza ve 6 GB RAM ile 128 GB hafıza ve 6 GB RAM seçenekleriyle satışa çıkacak. Pixel 4 XL'ta ise farklı olarak 256 GB hafıza ve 8 GB RAM seçeneği bulunacak.

Her iki telefonun da 90 Hz tazeleme hızına sahip olacak olan ekranı telefonların en dikkat çekici yanlarından birini oluşturacakken, Pixel 4'ün bataryası 2800 mAh, Pixel 4 XL'ın ise 3700 mAh kapasitesinde olacak.

Siyah, beyaz, mercan ve turuncu renklerle satışa çıkacak olan Pixel 4 ve Pixel 4 XL, satın alım aşamasında da birkaç önemli avantaj getirecek. Sızan bilgilere göre telefonları İngiltere'den sipariş ettiğinizde HP Chromebook 14 yanında verilecekken, Google, Pixel 4 satın alan herkese 3 ay boyunca ücretsiz bulut depolama alanı sunacak.

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