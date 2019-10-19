Pixel 4'ün Face Unlock İşlevi Çok Güvenli Değil
Google'ın yeni telefonu Pixel 4'ün yüz ile kilit açma işlevi, görünüşe göre pek de internet devinin anlattığı kadar güvenli değilmiş!
Google Pixel 4'ün ekran kilidini yüzünüzle açmanızı sağlayan Face Unlock işlevinin gözünüz kapalıyken de çalıştığı ortaya çıktı. Bu, bazı durumlarda güvenlik sorununa yol açabilir.
BBC'nin raporuyla ortaya çıkan sorunun Google da farkında, çünkü güvenlik ayarlarını açtığınızda telefonun yüzünüze doğru tutularak açılabileceği uyarısı yapılıyor. Bu sayede örneğin biri, telefonu uyurken yüzünüze tutarak onu açabilir. Teoride bu şekilde telefonun kilidini açabilmek için canlı olmanız bile gerekmiyor, ancak parmak izinde de benzer bir durum geçerli.
Pixel 4'te parmak izi tarayıcısı bulunmadığı için Face Unlock'a biyometrik bir alternatifiniz yok. Kaldı ki derin uyuyan birinin parmağını telefona dokundurmak da mümkün olabilir. PIN veya desen kilidini kullanmanız mümkün, ancak bu yöntemler, telefonu sıkça kontrol edenler için çok rahat değiller.
Bu elbette biyometrik güvenlik sistemlerinin ilk büyük açığı değil. Google, Face Unlock'un fotoğraf veya maskelerle kandırılamayacağını söylüyor ancak yüz tarama işlevlerinin bu şekilde kandırılabildiği biliniyor. Yani Pixel 4'ün biyometrik güvenliği çok iyi olmasa da, en kötüsü olmadığı söylenebilir.
Pixel 4, 24 Ekim'de piyasaya sürüleceğinden Google'ın sorunu onarmak veya etkisini azaltmak için zamanı olacak.
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