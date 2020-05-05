Plaj açıldı, Plaja İnen "Ölüm Meleği" İnterneti Salladı

ABD eyaleti Florida'daki bazı plajlar, COVID-19 küresel salgını nedeniyle uzun süreden sonra ilk kez açılmaya başlandı. İnsanlardan fiziksel mesafe kurallarına uymaları beklenirken avukat Daniel W. Uhlfelder, bir "ölüm meleği" kostümüyle, tırpanıyla birlikte, canlı yayında bir TV kanalına açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Kendisinin "dev bir plaj yanlısı" olduğunu söyleyen Uhlfelder, "ancak tüm insanları alanımıza getirip virüsü yaymak... bu bence iyileşme sürecini uzatacak ve bence daha iyi önlemler almayız. Henüz çok erken ve bu uygun değil," dedi. Uhlfelder'in plaj ziyareti, Twitter üzerinde sıkça konuşulan konulardan biri oldu.
News 13's Faith Graham spoke with the 'Grim Reaper' live on News 13 at Midday. See what he had to say here -- https://t.co/UvDqLyCd1U— WMBB News 13 (@WMBBTV) May 1, 2020
Ölüm meleği kostümünü salgın sırasında insanları uyarmak için giymeyi ilk düşünen kişi Uhlfelder olmadığı gibi, plajlar konusunda uyarı yapan ilk kişi de muhtemelen Uhlfelder değil.
JOURNALISM 101: As a rule, never hand over your ?? ... unless it's the Grim Reaper. pic.twitter.com/VYIm9KBlGD— ?? David Gura ?? (@davidgura) May 1, 2020
Florida sakinlerinin plajda zaman geçirmek için havlu veya sandalye getirmelerine halen izin verilmiyor. Plajda kalınabilen süreye de kısıtlamalar getirilmiş durumda.
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