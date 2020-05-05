Plaj açıldı, Plaja İnen "Ölüm Meleği" İnterneti Salladı

COVID-19 salgını nedeniyle kapatılan Florida'da plajların tekrar açılması üzerine bir avukatın tırpanlı bir ölüm meleği kılığında TV'ye röportaj vermesi, interneti salladı.

Plaj açıldı, "Ölüm Meleği" Olarak TV'ye Konuştu

ABD eyaleti Florida'daki bazı plajlar, COVID-19 küresel salgını nedeniyle uzun süreden sonra ilk kez açılmaya başlandı. İnsanlardan fiziksel mesafe kurallarına uymaları beklenirken avukat Daniel W. Uhlfelder, bir "ölüm meleği" kostümüyle, tırpanıyla birlikte, canlı yayında bir TV kanalına açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Kendisinin "dev bir plaj yanlısı" olduğunu söyleyen Uhlfelder, "ancak tüm insanları alanımıza getirip virüsü yaymak... bu bence iyileşme sürecini uzatacak ve bence daha iyi önlemler almayız. Henüz çok erken ve bu uygun değil," dedi. Uhlfelder'in plaj ziyareti, Twitter üzerinde sıkça konuşulan konulardan biri oldu.

Ölüm meleği kostümünü salgın sırasında insanları uyarmak için giymeyi ilk düşünen kişi Uhlfelder olmadığı gibi, plajlar konusunda uyarı yapan ilk kişi de muhtemelen Uhlfelder değil.

Florida sakinlerinin plajda zaman geçirmek için havlu veya sandalye getirmelerine halen izin verilmiyor. Plajda kalınabilen süreye de kısıtlamalar getirilmiş durumda.

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