Plakların Geleceğinde Neler Var?
CD'ler bile yavaş yavaş tarihe karışırken bir türlü ölmek bilmeyen plakların geleceğinde neler var?
Günümüz müzik dünyasında tekrar canlanan plakların tamemen ortadan kalkmaları mümkün mü? 2000'lerden önce CD'ler sadece birkaç yıl içerisinde plakları ortadan kaldıracak gibi gözüküyorlardı. Ancak CD'lerin ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen halen plak satışları devam ediyor ve hem giriş seviyesi, hem de üst seviye pikaplar üretiliyor. Hatta pikap piyasasının büyüdüğü de söylenebilir.
CD ve plak formatında albüm satışları halen ciddi bir oranı kapsıyor. Bir IFPI raporuna göre müzik endüstrisinin gelirinin %30'unu fiziksel formatlar oluşturuyor. Tabii ki fiziksel formatın varlığı ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Örneğin Japonya'da %72 ve Almanya'da %43 paylar gözüküyor. Her ne kadar raporda CD'lerin satışının azalmakta olduğuna dair bir akım belirtiliyor olsa da, plak satışları %22.3 büyümüş durumda. Ama 2017'deki müzik piyasasının sadece %3.7'sini oluşturuyorlar.
Online yayınlar söz konusu olduğunda ise pek çok farklı format söz konusu. Dijital ortam halen gelişmeye devam ederken, plak formatı gelişimini tamamlamış durumda. Hatta 1948 yılından bu yana üretilen her bir plak halen her pikapta çalışabiliyor. Plakların bu uzun ömürleri de popülerliklerine katkıda bulunuyor olabilir.
2018 yılında bakıldığında CD, SACD, Blu-ray ve benzeri formatların gelecekleri, internet yayımları dolayısıyla parlak gözükmüyor. Plaklar ise tam olarak bir rakipleri olmamasından dolayı direkt bir rekabet içerisinde değil. Üstelik plak fanatiklerine göre hiçbir formattan aynı zevki almak mümkün değil.
Tabii ki plakların popülerliğinin bir süre sonra azalacağı tahmin edilebilir ancak bunun yakın bir zaman içerisinde olmayacağı kesin. Bunun sebebi de plakların hayatta kalmak için büyük üretim miktarlarına ihtiyaç duymuyor olmaları. Sadece birkaç yüz bin plak üretimi, firmaların ayakta kalmaları için yeterli oluyor. Pikaplar, iğneleri, kartuşları ve benzeri parçaları da üretici firmaların ayakta kalmalarını sağlıyor.
Tahminlere göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde plak piyasası küçük ama geçerli varlığını sürdürmeye devam edecek. Uzun vadede ise plakların en azından birer koleksiyon ürünü olarak varlıklarını koruyacakları söylenebilir.Ancak aynı şeyleri CD'ler için söylemek pek mümkün değil.
Levent Öztürk
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