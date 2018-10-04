Plakların Geleceğinde Neler Var?

CD'ler bile yavaş yavaş tarihe karışırken bir türlü ölmek bilmeyen plakların geleceğinde neler var?

Plakların geleceğinde neler var?

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