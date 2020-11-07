PlatStation 5'te, Muhtemelen Bu Çözünürlükte Oyun Oynanamayacak

PS5 (PlayStation 5) her ne kadar 4K ve hatta 8K yeteneklerine sahip olsa da, görünüşe göre 1440p çözünürlüğünü sunmayacak.

  • Levent Öztürk
PS5 1440p çözünürlüğünü sunmayacak

Her ne kadar PlayStation 5 standart olarak 8K çıkış yapabilecek ve 4K oyunları destekleyecek olsa da, yeni bir habere göre oyunlar için 1440p çözünürlükte çıkış alamayacaksınız. IGN'nin söylediğine göre bu durum Sony Europe tarafından da doğrulanmış durumda.

Muhtemelen konsolu 1080p veya 4K televizyonlarda kullanacak olan çoğu oyuncu için bu bir sorun olmayacaktır ancak konsolu bir 1440p monitörde oyun oynamak için kullanmayı planlayan kişilerin ufak bir hayal kırıklığına uğrayacakları tahmin edilebilir. Muhtemelen konsol böyle bir ekrana bağlandığında 1080p çıkış yapacaktır. Ancak kesin olarak söylemek için 12 Kasım tarihli yayımı beklememiz gerekecek.

Xbox Series S ise 1440p çözünürlükte saniyede 120 kareye (120 fps) kadar destek sunuyor. Xbox Series X de Xbox One X gibi 1440p ayarına sahip.

Buradaki asıl soru ise esnekliği ilgilendiriyor. Microsoft'un 1440p seçeneğini sunması, istediğiniz düzeni kurmanın oldukça standart olduğu PC'lerle neredeyse eşanlamlı olmasından kaynaklanıyor. Sony ise televizyonlarını kullanan kişilere konsollarını satmaya alışkın ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla PS5 sahibinin bir 1440p monitör yerine bir 4K TV alacağı tahmin edilebilir.

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