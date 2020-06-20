Play Store'a Yeni "Dene ve Yükle" Düğmesi

Google, üyelik satışlarını artırmaya yönelik "Ücretsiz dene ve yükle" düğmesini Play Store'da test etmeye başladı.
Yeni düğme, Play Store'da her zamanki Yükle düğmesiyle birlikte gösteriliyor. Yeşil arka plana sahip yeni düğmeye bastığınızda uygulama yükleniyor ve üyelik deneme süresi otomatik olarak başlatılıyor. Deneme süresi tamamlandığında üyelik, ödeme yöntemini seçen kullanıcılar için başlıyor.
Play Store'daki uygulama sayfasında, yeni düğmenin altında üyeliğin faydaları ve üyelik süresi, üyelik ücreti yer alıyor.
Bu değişlikten önce bir uygulamaya ücretli olarak üye olmak için önce uygulamayı indirmeniz gerekiyordu. Uygulamaya bir kerelik ücretle mi, yoksa üyelik ücretiyle mi sahip olabileceğinizi öğrenmek için de önce uygulamayı indirmeniz gerekiyordu.
Değişiklik, üyelik sistemine sahip uygulamalar için faydalı olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte aylık üyelik ücreti ödediğimiz şeyler arasına farklı mobil uygulamaları eklemek, her ay cebinizden üyelikler için çıkan paranın miktarının kontrolden çıkması anlamına gelebilir.
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