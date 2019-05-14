Play Store'a Boş Alan Açmaya Yardımcı İşlev

Android'li telefonu uygulama ve oyunlarla dolup taşan kullanıcılar, boş alan bittiğinde artık yeni bir Play Store işlevine sahip!

Play Store'a Boş Alan Açmaya Yardımcı İşlev

Android'li telefonunuzda yeni oyunları ve uygulamaları sıkça deniyorsanız, cihazınız artık hiç bakmadığınız uygulamalarla dolmuş olabilir. Google, bunun için hızlı bir çözüm getiriyor.

Bazı Android kullanıcıları, Play Store'dan depolama alanlarının dolduğuna dair bildirimler almaya başladılar. Bildirime dokunulduğunda Play Store ekrana geliyor ve uygulamalarınız listeleniyor. Burada uygulamalarınızın boyutlarını ve bu uygulamaları son kullandığınız tarihleri görebiliyorsunuz. Böylece artık oynamadığınız devasa oyunları ve uygulamaları kolayca bulup, sistemden kaldırabiliyorsunuz.

Yeni işlev, özellikle uygulamaları kaldırmayı pek bilmeyen tecrübesiz kullanıcıların işine yarayacak. Ancak kurulu uygulamaları sıkı biçimde takip ediyorsanız, işlev sunacağı faydanın kısıtlı olacağını düşünüyoruz.

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Play Store'a Boş Alan Açmaya Yardımcı İşlev

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