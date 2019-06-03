Play Store'da Tasarım Yeniliği Zamanı
Görünümü elden geçen Play Store, Android kullanıcıları için kullanıma sunulmaya başlandı!
Google, kendi geliştirdiği Android uygulamalarının birçoğunun tasarımında yenilikler yapmayı sürdürüyor. Şimdi ise Play Store'un tasarımındaki yenilikler keşfedildi.
Sürüm 15.1.24 ile herkese dağıtılmaya başlanan yenilenmiş tasarım, herkese görünmeyebiliyor. Bu sürüm size ulaştıysa, telefon ayarlarına gidip Play Store'un önbelleğini temizlemeniz ve uygulamayı durmaya zorlamanız gerekebiliyor. Play Store'u bir daha açtığınızda yeni tasarımı görebiliyorsunuz.
Yenilenen tasarımda üstteki iki sekme, YouTube ve Google Telefon uygulamalarındakine benzer bir hal alıyor. Ekranın altında ise Uygulamalar, Oyunlar, Filmler ve Kitaplar bölümleri görünüyor. Üstte ise Sizin İçin, Top Listeler gibi seçenekler yerini koruyor. İlginç biçimde parmağınızı sürükleyerek kategoriler arasında geçiş yapmanız artık mümkün olmuyor. Bu yüzden sekmeler arasında geçiş yapmak için önce yukarı ulaşmanız gerekiyor.
Bu değişikliklerin yanında kullanılan renk sayısının ciddi biçimde düştüğünü görüyoruz. Tasarımda bolca beyaza, nadiren diğer renklere rastlıyorsunuz. Yeni kullanılmaya başlanan Google Sans yazı tipinin yanında listelerin arasındaki ayırıcı çizgiler de çoğunlukla kaldırılmış. Çoğu uygulamada bulunan koyu mod, henüz Play Store'da bulunmuyor.
Yeni sürümü denemek istiyorsanız, önce Play Store'un cihazınıza ulaşmasını beklemeniz (veya riske girip güncel dosyayı dışarıdan yüklemeniz) gerekiyor.
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