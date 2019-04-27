Play Store'daki Adware İstilasına Dikkat
Bu araştırma, telefonunuzu reklama boğan ve yavaşlatan uygulamaların Play Store'da milyonlarca kez indirildiğini gösteriyor!
Siber güvenlik firması Avast, kendi mobil tehdit istihbarat platformu apklab.io yardımıyla Google Play üzerindeki 50 adware uygulaması keşfetti. Bu uygulamaların yüklenme rakamları 5.000 ile 5 milyon arasında değişiyor.
Firma, çok sık biçimde tam ekran reklam gösteren ve sizi başka uygulamalar yüklemeye ikna etmeye çalışan adware'i TsSdk olarak adlandırıyor. Avast'ın keşfettiği adware uygulamaları, Android'in yeni sürümlerinde bulunan ve arka plan hizmet kısıtlamalarını aşmaya yönelik üçüncü parti Android kitaplıklarını kullanıyor. Bu davranış Play Store'da yasaklanmasa da Avast, bu uygulamaları Android:Agent-SEB [PUB] olarak sınıflandırıyor çünkü bu kitaplıklar, pili daha hızlı tüketerek cihazı yavaşlatıyor.
apklab.io verilerini inceleyen Avast, Play Store'da TsDsk'nın iki sürümünü buldu. Bunlardan eski olan sürümün 3,6 milyon kez yüklendiği, en çok oyunlarda, fitness ve fotoğraf düzenleme yazılımlarında bulunduğu gözleniyor.
Bu eski sürümü içeren bir uygulama yüklendiğinde, uygulama gerektiği gibi çalışıyor ancak giriş ekranında tam ekran reklamlar gösteren kısayollar oluşturuluyor. Bu reklamlar, ekranı açtığınızda ve belirli aralıklarla devreye giriyor. Uygulamaların bazılarının başka uygulama indirebilme özelliğine sahip olduğu söyleniyor.
TsSdk'nın yeni sürümü ise müzik ve fitness uygulamaları yoluyla neredeyse 28 milyon kez yüklenmiş. Yeni sürümün kodu, Tencent packer ile şifrelendiğinden keşfedilmesi ve incelenmesi daha zor.
Bir zararlı türü sayılan adware'leri cihazınızda bulundurmak istemeyeceğinizden eminiz. Avast, bunun için uygulamaları indirirken dikkatli olmanızı, izinleri yakından incelemenizi ve bir antivirüs kullanmanızı öneriyor.
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