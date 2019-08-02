Play Store'un Apple Arcade'e Cevabı Göründü
Google'ın Apple Arcade'e rakip olabilecek yeni sürprizi "Google Play Pass", bazı kullanıcılara görünmeye başladı bile...
Netflix, Spotify, Amazon Kindle Unlimited gibi üyelik hizmetleri, film, müzik ve kitap ihtiyaçlarınızı sabit bir ücret karşılığında karşılıyorlar. Oyun alanında ise Apple Arcade ve Hatch gibi hizmetler, büyük bir yarışa girmenin hazırlığını yapıyorlar. Görünüşe bakılırsa Google da geride kalmayacak ve Apple Arcade benzeri bir hizmet sunacak.
Bazı Google Play Store kullanıcıları, "Google Play Pass" hizmetine kaydolmaları için bir bildirim almaya başladılar. Bu hizmetin Play Store'daki oyunlara ve uygulamalara yönelik bir üyelik hizmeti olacağı anlaşılıyor.
XDA Developers ile paylaşılan ekran görüntülerinde, hizmet için aylık 4,99 dolar ödemeniz gerektiği görünüyor. Böylece Google'ın seçtiği ücretli uygulamalara ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Bunun yanında uygulamalarda reklam görüntülenmiyor ve uygulama içi satın almalar, satın alınmış halde oluyor (tam olarak nasıl olacağını bilmiyoruz). Tabi bu fiyat, çıkış tarihinde değişebilir.
Ekran görüntülerinden Google'ın hizmeti henüz test ettiği anlaşılıyor. Yani Play Pass muhtemelen çıkış yapmaya henüz hazır değil. Fiyat, içerik ve çıkış tarihi doğru olursa Google, Apple Arcade'in kendi başına tahta geçmesine engel olabilir.
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