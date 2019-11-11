PlayerUnkown's Battlegrounds, PC İçin de Klanları Getiriyor

PlayerUnknown's Battlegrounds en son güncellemesini henüz yayımladı ancak geleceğe bakan veri madencileri, Battle Royale oyununun bir sonraki PC sürümünde gelebilecek bir özelliği şimdiden bulmuş durumdalar: Klanlar.
Kaynak bilgi, PUBG topluluğunda oldukça aktif olan ve daha önceki sızıntıları ile de doğru bilgi sunmuş olan, iyi tanınan veri madencisi PlayerIGN (The Loadout aracılığı ile) tarafından sunulmakta. Çeşitli dosyalarda bulunan bilgilere göre PlayerIGN, bir klan içerisinde 20 kişiye sahip olunabileceğini, klan isimlerinin 2 ve 15 karakter arasında ve daha kısa etiketlerin 2 ve 4 karakter arasında olacağını buldu. Ayrıca klanlar bedava da olmayacak. Görünene göre bu sisteme eklenmiş 5000 BP ücreti bulunuyor ve bu ücretin klan kurulumu için olacağı tahmin edilebilir.
Ayrıca dosyalarda bir tür "geçmiş" ve "yeni alınanlar" elementlerinin de sistemde yer aldığı gözüküyor ve bu da oyuncuların, kendilerini bir klana kabul ettirmek için oyun istatistiklerini sunmaları gerekebileceğini gösteriyor. Ancak bu sistemin tam olarak nasıl çalışacağı henüz net değil.
PlayerIGN, oyunun Liderlik Sıralaması'nda bir "klansız" etiketi bulmasının üzerine klan sisteminin oyunun yeni dereceli modunun bir parçası olabileceğini öneriyor.
Klanların oyunun mobil sürümüne bir yıldan uzun bir zaman önce eklendikleri düşünülürse, aynı ya da benzer bir sistemin PC ve konsol sürümlerine de taşınması zor bir tahmin değil. Ancak bunların ne zaman eklenecekleri (ve hatta eklenip eklenmeyecekleri) şu anda kesin olarak bilinmiyor. Yine de oyuncuların şimdiden bir isim listesi, slogan ve üyeler için hazırlık yapmalarında fayda olabilir.
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