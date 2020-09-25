PlayStation 5 İçin, Müthiş Bir Metal Gear Solid İddiası

Metal Gear Solid'in tamamen yeniden yapılacağı (full remake) söyleniyor ve oyunun PS5 konsoluna özel olma ihtimali bulunuyor. Orijinal olarak 1998 yılında yayımlanan PSOne oyunu, daha önce de bir kez yeniden yapılmıştı. Metal Gear Solid: Twin Snakes, 2004 yılında Nintendo GameCube için yayımlanmıştı ve Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty'nin oyun mekaniklerinin çoğunu içeriyordu.
Bu yeni tekrar yapım bilgisi ise oyun donanımı üzerine uzmanlaşan YouTube kanalı RedGamingTech'ten geliyor ve "gizli casusluk aksiyonu" oyununun PS5 için sıfırdan üretileceği ve PC için de sunulacağı söyleniyor.
Ayrıca RedGamingTech'in kaynakları, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater ve Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots'un da PS5 üzerinde HD tekrar üretimlere kavuşacağını düşünüyor. Bunların muhtemelen Metal Gear Solid HD Collection'a benzer bir şekilde daha iyi çözünürlüklere, kare hızlarına ve kupa desteğine sahip olacakları tahmin edilebilir. HD tekrar üretimlerin PS5 için özel olacağı söylense de, Metal Gear Solid'in aynı zamanda PC'ye de sunulması mümkün gözüküyor.
Microsoft'un kısa süre önce Bethesda'yı ve ana firması ZeniMax Media'yı satın alması ile beraber, Sony'nin PS5'i çok daha fazla özel oyunla daha çekici kılmak isteyeceği kesin. Konami'den yeni bir Silent Hill oyunun geleceğine yönelik söylentiler de devam ediyor ancak henüz somut bir kanıt bulunmuş değil. Yine de Metal Gear Solid kadar popüler bir marka üzerinde sınırlı süreli veya tam bir ayrıcalık sahibi olmanın, Sony için iyi olacağı kesin.
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