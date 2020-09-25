PlayStation 5 İçin, Müthiş Bir Metal Gear Solid İddiası

Metal Gear Solid, tamamen yenilenmiş bir şekilde geri dönebilir. Daha da önemlisi, oyunun PlayStation 5'e özel olacağının konuşulması.

25 Eylül 2020 00:02

Levent Öztürk