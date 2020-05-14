PlayStation 5'in Muhteşem Grafikleri, Unreal Engine 5 ile Birlikte Göründü

PlayStation 5'in grafik gücüyle yeni Unreal Engine 5'in birleşimi, ortaya bu muhteşem görüntüleri çıkardı!

Oynat İşte PS5'in muhteşem grafikleri PlayStation 5'in grafik gücüyle yeni Unreal Engine 5'in birleşimi, ortaya bu muhteşem görüntüleri çıkardı!

Unreal Engine 5'ten çıkan ilk görüntüler, Summer Game Fest'te ortaya çıktı. Görüntüler, bir PlayStation 5 geliştirme kiti üzerinde üretildi ancak yeni Unreal Engine, PC'lerde ve diğer yeni nesil konsollarda da kullanılacak.

Birkaç dakikalık demoda PlayStation 5'teki oyun deneyiminin nasıl olacağı hakkında ipuçlarına sahip olabiliyoruz. Görüntüler belki bir GTA 6 duyurusu kadar heyecana neden olmuyor ancak PS5'in performansına daha önce olmadığı kadar yakından bakma şansı tanıyor.

Geliştiriciler, özellikle nesnelerden daha gerçekçi bir biçimde seken ışıklara dikkat çekiyorlar. Yansıyan ışıklar ve yıkıntılar üzerinde oluşan gölgeler, gerçekten etkileyici. Düşen taş parçalarının yörüngelerinin ve vücut konumlarının ise yeni Chaos Physics Engine ile hesaplandığı belirtiliyor.

Yeni nesil konsollara kısaca göz atmanızı amaçlayan bu görüntüleri evinizde kontrol edip oynamanız şu an mümkün değil. Ancak Epic CEO'su Tim Sweeney, görüntülerin "alabileceğiniz en üst seviye PC'den daha etkileyici" olduğunu iddia ediyor.

Bununla birlikte PS5'in çıkış oyunlarının bu gerçeklikte olmasını beklememekte fayda var. Epic'in web sitesine göre Unreal Engine 5, 2021'in başında ön izleme olarak yayınlanacak. Final sürümün yayınlanması ise 2021'in sonlarını bulacak. Bu sırada geliştiriciler, Unreal Engine 4,25'i kullanmaya devam edecekler.

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