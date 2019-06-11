PlayStation Efsanesi Uncharted Film Oluyor
Avengers serisinin yıldızlarından Tom Holland, yakın zamanda PlayStation'da efsane olmuş oyunun film uyarlaması ile karşımıza çıkacak!
- Barış Terun
Captain America: Civil War filminde Marvel Sinematik Evreni ile buluşan; Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame yapımları ile de ününe ün katan Tom Holland dev bütçeli yapımlara renkt katmaya devam ediyor. Sony Studious'un geliştirdiği ve Tom Holland'ın genç Nathan Drake'i canlandıracağı Uncharted, 2020 yılının ikinci yarısında, noel sezonunda sinema tutkunları ile buluşacak. Bilindiği üzere Uncharted, Sony PlayStation tarihinin en başarılı yapımlarından biri konumunda bulunuyor. Sony; Tomb Raider ve özellikle Detective Pikachu gibi filmlerin muazzam başarısı üzerine Uncharted serisine yatırım yapmaya karar vermiş gibi görünüyor.
Yapımı; Cloverfield serisinden tanıdığımız Dan Trachtenberg yönetirken, genç yetenek Tom Holland da baş rolü üstlenecek.
Filmde; Jake Gyllenhaal ve Chris Pratt gibi usta oyuncuların da yer alacağı konuşuluyordu. Ne var ki Sony, bu oyuncularla anlaşma sağlayamadı. Tom Holland, özel hayatta da arkadaş olduğu ikiliden en az birisinin, Uncharted'de rol almasını istediğini vurgulamıştı. Maalesef istenen şeyler, her zaman gerçeklikle buluşmuyor. Eğer ilk Uncharted filmi başarılı olursa gelecekte, bu gibi isimler de yapımın kadrosuna katılabilir.
Uncharted 4: A Thief's End'in, konsol tarihinin en popüler üç oyunundan biri olduğunu da vurgulamak isteriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın