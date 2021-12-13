PlayStation İçin Dev Adım: PS Studios, Valkyrie Entertainment'ı Satın Aldı!

PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst, Valkyrie Entertainment'ın PlayStation Studios'a katılacağını duyurdu. Ekip, yıllar boyunca birçok şirkete ortak geliştirme desteği sağladı ve şu anda yaklaşmakta olan God of War Ragnarök'te Sony Santa Monica'ya yardım ediyor.
Günümüzde, harici stüdyoların birinci taraf oyunlarına yardımcı olması yaygın bir durum ve Valkyrie Entertainment, yakın zamanda piyasaya sürülen Halo Infinite gibi AAA oyunlarla ilgili deneyimlerine bakıldığında çok uygun bir seçim gibi görünüyor.
Ekibin artık PlayStation'ın bir parçası olması, daha fazla kaynağa sahip olacağı anlamına geliyor ve bu da daha benzersiz bir oyun geliştirme imkanını beraberinde getirebilir. GUNS UP! 2015 yılında konsola özel olarak piyasaya sürülen PC ve PlayStation 4 için oynaması ücretsiz bir strateji oyunuydu. Bazı harika konseptlere sahipti, ancak bu konseptlerin uygulamaya koyulmasında eksikler bulunuyordu. Valkyrie Entertainment, gelecekte bizi şaşırtacak yeni örnekler sunabilir.
Hem Microsoft hem de Sony, Microsoft'un Bethesda'yı ve Doom, The Elder Scrolls ve daha fazlası gibi tüm oyunlarını ele geçirmesiyle son zamanlarda bir stüdyo satın alma çılgınlığına girmiş gibi gözüküyor. Bakalım ilerleyen gğnler bize daha neler gösterecek...
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