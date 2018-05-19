PlayStation Vita İçin Yolun Sonu Yaklaşıyor
Sony'nin el konsolu PlayStation Vita'nın sonunu hızlandırmaya aday önemli bir gelişme, konsolun hayranlarında şok etkisi yaratabilir!
PlayStation Vita için son yakın gözüküyor. Sony, artık fiziksel PS Vita oyun kartlarının üretimlerinin durdurulacağı tarihi açıkladı ve bu da konsolun yaşam döngüsünde önemli bir virajı işaret ediyor.
Kotaku'ya sızdırılan ve sonradan Sony temsilcileri tarafından doğrulanan bir mesaja göre Sony'nin Amerika ve Avrupa kolları, "tüm Vita GameCard üretimini 2018 finansal yılının sonuna kadar" sonlandırmayı planlıyor.
Geliştiriciler, en son kodları bu yıl 28 Haziran tarihine kadar ve satın alım siparişlerini önümüzdeki yıl 15 Şubat tarihine kadar bildirmesi gerekiyor. Bu tarih de Sony için finansal yılın bittiği 31 Mart 2019 tarihinin sadece birkaç hafta öncesine denk geliyor.
Vita, 2012 yılında hayranların beklentileri arasında konsol deneyimini mobil ortama taşıma sözü ile sunulmuştu. Her ne kadar bu cihaz kaliteli ekranının yanı sıra oldukça güçlü bir donanıma sahip olsa da, akıllı telefon oyunları ve devamında Nintendo 3DS'in yükselişi karşısında büyük bir başarı gösterememişti. Bu rekabet, son derecede pahalı olan bellek - oyun kartları ve birinci parti desteğin bulunmaması ile beraber de konsol sadece birkaç yıl içerisinde neredeyse piyasadan kaybolmuştu.
Ancak cihaz, özellikle RPG topluluğunda tutunmayı başardığı Japonya'da güçlü bir takipçi kitlesine sahip olmaya devam ediyor ve PS4 ile beraber ikinci ekran yetenekleri de etkileyiciliğini koruyor. Indie oyun kütüphanesi ile geniş PS1 oyun listesi de dikkat çekici özelliklerinin arasında yer alıyor. Ancak artık mobil konsol piyasasının tartışılmaz lideri olarak Nintendo Switch gözükürken, PS Vita'nın ömrünün sona ermesi şaşırtıcı olmasa gerek...
Levent Öztürk
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