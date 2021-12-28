Plüton'un Yüzeyindeki Gizemli Şekillerin Sırrı Nihayet Çözüldü!

Güneş Sistemi'nin en büyük cüce gezegeni olan Plüton'un yüzeyindeki çokgen şekillerin gizemi ve nasıl oluştukları, en sonunda çözülmüş olabilir!