POCO M4 Pro, Amazon'a Özel Fiyatla Geldi

Amazon.com.tr, 28 Şubat'ta tanıtılan POCO M4 Pro'nun online satış noktası olacak. Amazon Prime üyeleri, 22 Mart Salı ve 28 Mart Pazartesi günleri arasında gerçekleşecek ön sipariş döneminde cihaza ekstra 400 TL indirimle sahip olabilecek.
POCO M4 Pro'nun işlemci tarafında sekiz çekirdekli ve 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Helio G96 yongası bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 2.05 GHz ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdekleriyle birlikte Mali-G57 MC2 grafik birimi mevcut. Kamerası 64 Megapiksel çözünürlüğe sahip olan POCO M4 Pro, 90Hz ekran yenileme hızı sunan 6.43 inç FHD+ AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Batarya tarafında da 33W şarj destekli 5.000 mAh pil bulunuyor.
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