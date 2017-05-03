Pokemon Go Davası Bitti: 3.5 Yıl Hapis Cezası!
Yaklaşık 1 yıldır devam eden Pokemon Go davası sonuçlandı; bir Rus genci, 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
Bir Rus genci, davanın geçtiğimiz hafta bitmesinin ardından, bir kilise içerisinde Pokémon Go videosu çekmesi nedeniyle yıllarını hapishanede geçirecek. Çünkü ülkenin kanunlarına göre bu davranış, "dini öfkeye sebep olma" suçu dahilinde kabul ediliyorve geçtiğimiz yaz mevsiminden beri, ilgili dava devam ediyordu.
Geçtiğimiz yıl Ruslan Sokolovsky, Yekaterinburg'deki ünlü Church of All Saints (Tüm Azizler Kilisesi) içerisinde çektiği videoda, İsa'yı yakalamamak hakkında birkaç şaka yapmıştı. Ayrıca videosuna da ülkenin Ortodoks Kilisesi ile dalga geçmeye karşı kanunlarını sorgulayarak başlamış ve hatta daha önce ceza alan kişilerin ve suçların bir kısmını anlatmıştı.
Sokolovsky, bu videonun YouTube'da yayınlanmasından kısa bir süre sonra tutuklanmıştı ve Washington Post'un söylediğine göre şu ana kadar gözaltında tutulmaktaydı. Dava görüşmesi Cuma günü sona erdi ve suçu için mümkün olan en yüksek ceza, 3.5 yıl hapis cezası kesinleşti.
Sokolovsky, Rusya haber sitesi Meduza'da yayınlanan yazılı açıklamasında "ahmak olabilirim ama kesinlikle bir aşırı (kişi) değilim" cümlesini kurmaktaydı. "Uzun bir zaman önce insanlar kamplarda çok daha uzun süreler için – 3.5 yıl değil, on yıllar boyunca – hapis ediliyorlardı çünkü, örneğin, komünizm ve Stalin hakkında (kötü bir şekilde) şakalaşıyorlardı. Şimdi de görünene göre beni Ortodoksluk ve Patrik Kirill hakkında şaka yaptığım için 3.5 yıl tutuklamak istiyorlar. Benim için, bu yabanilik ve barbarlıktık. Bunun nasıl mümkün olduğunu bile anlamıyorum. Ancak, gördüğümüz üzere, bu oldukça mümkün bir şey."
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın