Pokemon Go Davası Bitti: 3.5 Yıl Hapis Cezası!

Yaklaşık 1 yıldır devam eden Pokemon Go davası sonuçlandı; bir Rus genci, 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Pokemon Go davası bitti: 3.5 yıl hapis cezası!

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