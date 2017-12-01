Pokémon GO O Kadar Büyük Masraf Yaratmış ki...
Pokémon GO'nun, kullanıma sunulduğu ilk beş ayda neden olduğu zararları araştırdılar. Ortaya çıkan sonuç, inanılmaz...
2 yıl önce, ilk sunulduğu aylarda Pokemon GO, hemen herkesin ilgisini çeken ve oynadığı bir oyun olmuştu. Ancak bazı oyuncular, "hepsini yakalama" çabaları sırasında oldukça yanlış bazı kararlar veriyordu ve bu kararların arasında yer alan, direksiyon başında oynama, bazı ölümlere ve bir miktar mülk hasarına sebep olmuştu.
University of Purdue tarafından sunulan yeni bir araştırma, mülk hasarlarının milyarlarca doları geçmiş olabileceğini gösteriyor ve bu tahmin, sadece Indiana eyaletinde, oyunun yayımından sonraki ilk 148 günün incelenmesi ile yapılmış.
"Death by Pokemon GO" (Pokemon Go ile Ölüm) başlıklı araştırma, Indiana'daki Tippecanoe County'yi inceliyor. Purdue ekonomistleri Mara Faccio ve John McConnell'in yazdığına göre araştırma, sürücülerin araçlarını kullanırken oyunu oynayabildikleri PokéStop'lar yakınlarındaki oransız kaza artışları, bunlara bağlı araç hasarları, kişi yaralanmaları ve ölümlerini belgeliyor. Ayrıca Gym'ler çevresindeki veriler de toplanmış durumda ancak bu alanlarda araba kullanırken oyunu oynama ihtimali çok daha düşük olduğu için (PokéStop'ların yakından geçerken tıklayarak malzeme alabiliyorsunuz ancak Gym'lerin yakınında durmanız ve bir Pokémon savaşı yapmanız gerekiyor) bu veriler "placebo" olarak kullanıldı.
Sonuçlara göre oyun ile ilgili olan iki ölüm bulunuyor ve pek çok araç ve mülk hasarı ile sonuçlanan kaza söz konusu. Yapılan tahmine göre oyunun başlangıcından sonraki 148 gün içerisinde araç sürerken Pokémon GO oynayan oyuncuların verdiği hasar, "iki insan hayatı da dahil olmak üzere 5.2 milyon dolar ile 25.5 milyon dolar arasında."
Bu miktar bütün ABD için genişletildiğinde sayılar 2 milyar dolar ile 7.3 milyar dolar arasına ulaşabiliyor. Tabii ki bunun oyunun sadece ilk beş ayını içerdiğini de hatırlatmakta fayda var. Oyun, ilk ay içerisinde 15 milyondan fazla oyuncu kaybetmişti ve Ekim ayında geliştirici Niantic, oyuncuların araç sürerken oyunu oynamalarını engelleyecek önlemler almaya çalışmaktaydı. Ancak görünene göre bu noktada zaten yeterince hasar verilmişti ve yaya oyuncuların dahil oldukları kazalar da eklenirse bu miktarın çok daha artmış olabileceğini tahmin etmek zor değil...
Levent Öztürk
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