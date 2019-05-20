Pokemon Go'yu Andıran Minecraft Earth Geliyor
Pokemon Go'yu andıran artırılmış gerçeklik tabanlı Minecraft Earth, Microsoft tarafından resmi olarak tanıtıldı.
Kısa süre önce Minecraft'ın artırılmış gerçeklik sürümünü gösteren Microsoft, Minecraft Earth'ü resmi olarak duyurdu.
Pokemon Go stili oyun, Android ve iOS cihazlarında çalışacak. Microsoft, Minecraft Earth'ün bu yaz beta aşamasına geçmesi bekleniyor. Ön kayıtlar ise Minecraft Earth'ün web sayfasında başlamış durumda.
Minecraft Earth'ün diğer artırılmış gerçeklik (AR) oyunlarından farkı, ikonik yaratıkları toplamak veya savaştırmak yerine ortak inşaya odaklanması. İlk detaylara göre oyuncular, komşularının bölgelerinde dolaşırken kaynak toplayacak ve bunları küçük ölçekli projelerde arkadaşlarıyla veya büyük ortaklıklarda herkesle birlikte kullanabilecekler. Oyunun temelinde inşa etmek olsa da, hayatta kalmak da önemli bir amaç olacak.
Microsoft'un sıkça sorulan sorular sayfasına göre Minecraft Earth, ücretsiz olarak oynanabilecek. Microsoft'un herhangi bir tür loot box sistemini oyuna eklemeyi planlamadığı söyleniyor ancak bazı uygulama içi satın almalar olacak.
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