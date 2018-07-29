Polestar 2, Tesla Model 3'e rakip olacak
Polestar'ın tamamen elektrikli ikinci arabası, Tesla'nın Model 3'üne rakip olacak...
Polestar'ın ilk ve tek hibrit arabasının sunumu ile beraber devamında gelecek olan tamamen elektrikli sürümü için neleri planladığı önemli bir soru oluyor. Görünene göre bu sorunun cevabı da Tesla'nın Model 3'ü için ciddi bir rakip olmak. COO Jonathan Goodman'in yakın bir zaman önce Autocar ile yaptığı röportaja göre Polestar 2, Model 3 alıcılarının kararlarını tekrar düşünmelerine sebep olabilecek performans özelliklerine ve fiyata sahip olacak. Yeni EV, 39000$ ve 66000$ arasında fiyatlara sahip olacak ve 400 fren beygir gücü ve 560 kilometre menzile sahip olabilecek. Ayrıca bu menzilin sadece başlangıç modeli için geçerli olduğunu da belirtmekte fayda var. Ek masraflar ile rakibi Tesla gibi daha uzun menzillere ulaşmak mümkün olacak.
2 modelinin tanıtımının 2019 Cenevre Otomobil Fuarı ile Mart ayında tanıtılması ve Volvo'nun 40.2 konsepti ile pek çok ortak noktaya sahip olması bekleniyor. Bu araba Polestar 1 kadar egzotik görünümlü olmayacak olsa da, bu durum da hedefinin bir parçasını oluşturuyor. Goodman, EV'lerin "ilginç veya gelecekçi" görünmeleri gerektiği fikrini reddediyor. Eğer bu arabalar bir gün standart olacaklarsa, göreceli olarak normal arabalar gibi gözükmeleri de gerekiyor.
Ancak bu durum Tesla'nın konumunu otomatik olarak tehlikeye sokmuyor. Firmanın ünlü 35000$ fiyatlı Model 3 sürümünü birkaç ay içerisinde sunması bekleniyor ve bu model hem heyecanlı bir hayran kitlesine hem de yüz binlerce ön siparişe sahip durumda. Buna rağmen firmanın endişelenmesi için geçerli bir sebep olduğu söylenebilir. Polestar, sadece rakip özelliklere sahip değil, aynı zamanda uzun zamandır endüstrinin içerisinde yer alan bir otomotiv markasının desteğine de sahip. Bu yüzden de ölçek ekonomisi veya üretim zorlukları ile Tesla kadar fazla uğraşması gerekmeyecek ve bu da Model 3 benzeri yeteneklere sahip olan ancak Model 3 olması gerekmeyen bir araba arayan müşterilerin ilgisini çekmesini kolaylıkla sağlayabilir...
Levent Öztürk
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