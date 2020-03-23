Polonya'da hükumet Corona Virüs'e karşı Minecraft yarışması düzenleniyor

Polonya'da hükumet özellikle gençleri evde kalmaya teşvik edebilmek için Minecraft oyununda yarışma düzenliyor.

Polonya'da Minecraft ile Corona Virüsü Önlemi

Polonya, genç vatandaşlarını Corona Virüsü salgını sırasında evde kalmaya ikna edebilmek için "oyun silahını" ortaya çıkardı. Okullar 25 Mart'a kadar kapalı olduğundan gençleri meşgul etmenin yolu oyunlardan geçiyor.

Polonya hükumeti, oyunda özel turnuvalar, sunucular ve etkileşimli oyunlar için harekete geçti. Bunlardan ilki Minecraft oyunu.

Kendi Minecraft Sunucularını Kurdular

Kendi Minecraft sunucusunu kuran Polonya, en iyi mimariyi kimin oluşturacağını gösteren bir yarışma düzenliyor. Pazar günü başlayacak olan yarışmada her Minecraft oyuncusuna sanal bir arsa ve yapı malzemeleri verilecek.

Öte yandan hükumet bu yönde başka adımlar da atacak. Web seminerleri, düzinelerce bulmaca, Polonya tarihi konulu testler ve daha pek çok etkinlik Corona Virüsü sırasında insanların evinde kalmasına teşvik edecek.

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