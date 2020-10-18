"Pompeii'nin Laneti" Hırsızları Fena Korkuttu

Eğer gerçekten "lanetli" bir yer arıyorsanız, binlerce yıl önce komşu kasaba Herculaneum da dahil olmak üzere her şeyi yok eden sıra dışı derecede güçlü bir patlamanın ardından binlerce vücudun volkanik kül ve ponza ile mükemmel bir şekilde korunduğu Pompeii'den daha iyi bir yer bulmanız zor olabilir. Lanetlerin gerçek olmadığını "bilen" kişiler bile bu kasvetli yerden tarihi bir eseri çalmadan önce – bariz olan tarihi eserleri çalmamanız gerektiği gerçeği dışında bir sebep gerekiyorsa – iki kez düşünecektir.
Ancak görünene göre çoğu turist için bu sebepler yeterli olmuyor. Yıllar içerisinde Pompeii UNESCO Dünya Mirası Alanı'ndan alınan yüzlerce eşya, yıllar sonra ya bunları alanların vicdanlarının etkisiyle, ya da hırsızların bu nesneler tarafından lanetlendikleri düşüncesi ile genellikle bir özür mektubu ile beraber geri gönderildiler. Bu nesneler ve özür mektupları o kadar fazla ki, Pompeii'de bu nesnelerin ve yanlarında gelen özürlerin sabit bir sergisi bulunuyor. Örneğin bir hırsız, bir Pompeiilinin evinden aldığı bir heykeli geri iade ederek heykelin "ailesine nazar getirdiğini" söylemiş. Ancak heykel bir taklitti ve tabii ki bundan hırsızın haberi yoktu.
"Pompeii'nin Laneti" Gerçek mi?
Tahmin edilebileceği gibi "Pompeii'nin lanetinin" gerçek olduğuna yönelik hiçbir kanıt bulunmuyor. Yine de bu geri iade edilen nesnelere en son katılanlardan biri, İtalya gazetesi "Il Messagero" tarafından söylenilene göre Kanadalı Nicole'den geldi. Nicole 2005 yılında 21 yaşındayken "başka kimsenin sahip olmayacağı" eşsiz bir hatıraya sahip olmak isteği ile Pompeii'den bazı mozaik kareler, mermer parçaları ve bir amforanın (iki kulplu bir küp) parçasını çalmış ve evine götürmüştü.
Ancak bu nesneleri Kanada'ya götürdükten sonra "lanetli olaylar" gerçekleşmeye başladı. Nicole'un Il Messagero tarafından görülen mektupta yazdığına göre geçen 15 yıl içerisinde kendisi iki kez göğüs kanseri oldu ve ikincisinde çift mastektomi (göğüsün alınması ameliyatı) olmak zorunda kaldı. Ayrıca hem ailesi hem de kendisi finansal problemler de yaşamaya başladı ve söylediğine göre şansları sürekli olarak kötü gitmekteydi. Mektupta özür dileyen Nicole, kişisel olarak özür dilemek için bir gün İtalya'ya döneceğini ancak "kendisi ve ailesi üzerindeki laneti atmak için" nesneleri şimdiden iade ettiğini belirtiyor.
Ayrıca son haftalarda iade edilen çalıntı cisimlerin arasında sadece Nicole'unkiler bulunmuyor. Örneğin "Alastain ve Kimberly" olarak imzalanmış bir başka paket de içerisinde taşlar ve bir de "eşimle beraber Pompeii ve Vesuvius'u 2005'te ziyaret ederken aldığımız bu taşları iade ediyorum. Vesuvius'un patlaması sırasında bu zavallı ruhların hissettikleri acı ve ıztırabı ve yaşadıkları korkunç ölümü düşünmeden aldık. Üzgünüz ve bu kötü seçimi yaptığımız için lütfen bizi affedin. Ruhları huzur içinde uyusun" notu bulunuyordu...
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