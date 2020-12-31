Pompeii'nin Yanardağ Kalıntılarından Çıkan, 2.100 Yıllık "Lokanta"

Romalılar, halka açık yiyecek mağazalarına (bugünkü karşılıkları "lokanta" olabilir) oldukça düşkünlerdi. İşte bu mağazaların pek çoğu, Pompeii'de kısmi olarak da olsa ortaya çıkartılmış durumda. Bunlardan birinin en sonunda tamamen açığa çıkartılması ile beraber de arkeologlar, sadece bu mağazaların nasıl gözüktüklerini ortaya çıkartmakla kalmadılar, buralarda nelerin satıldığını öğrenme çalışmalarını da başlattılar.
Pempeii'yi milattan önce 79 yılında kaplayan volkanik kalıntılar yüzlerce yıldır kazılmasına rağmen arkeologlar halen gizli hazineler buluyor. Arkeologlar, 2019 yılından beri Regio V Termopolium'unu (yemek dükkanı) kendisini günümüze kadar korumuş olan volkanik taşlar ve külün içerisinden çıkartmaya çalışıyorlardı.
Termopolium, sıcak besinlerin satıldığı yer anlamına geliyor. Sadece Pompeii'de şu ana kadar bunlardan 80 tane bulundu ve Vesuvius'un patlaması sırasında bu şehir yaklaşık 20.000 nüfusa sahipti.
Regio V'nin örneklerinin analizi henüz yeni başlamış durumda ancak Pompeii Arkeolojik Parkı antropoloğu Dr. Valeria Amoretti, erken sonuçların arasında bir örnek kemik parçası bulunduğunu söylüyor. Alanda yenildiği düşünülen hayvanların arasında domuzlar, keçiler, balık ve salyangozlar yer alıyor. Tezgah üzerinde kalan tencerelerdeki DNA'lara göre farklı hayvanlara ait etler, bazen aynı kapta pişiriliyordu. Ayrıca, pek şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şarap izleri de bulunmuş durumda.
Bu yapının tamamen ortaya çıkartılmasının önemi ise oldukça büyük; çünkü bu yapı ile Pompeii'nin günlük yaşamına göz atılabiliyor ve günümüzün teknolojisinin izin verdiği tüm analizleri yapmak mümkün oluyor. Diğer termopoliumlar gibi Regio V de, bir çeşit reklam olarak görev yaptığı düşünülen duvar resimleri ile kaplı. Yapının ön kısmında, bir deniz atına biniyor gibi gözüken bir deniz perisi (sea nymph) gözüküyor. Diğer duvar resimlerinde ise horoz ve ördekler gibi burada yenen yemekler gözüküyor. Öne çıkan bir köpek çiziminin ise bir uyarı olduğu düşünülüyor ancak bu uyarı abartılmış olabilir çünkü burada müşteriler ve çalışanlar ile gömülmüş olarak bulunan köpeğin daha çok bir süs köpeği olduğu, omuz yüksekliğinin 20-25 santimetre olduğu belirtiliyor.
Bazı şeylerin asla değişmediğini kanıtlar bir şekilde ise, köpek resmini çevreleyen çerçevenin üzerine biri "NICIA CINAEDE CACATOR" yazısını kazımış. Bunun da yaklaşık olarak "Nicia seni utanmaz sıçan" şeklinde tercüme edilebileceği söylenebilir. Nicias'ın bu termopolium'un sahibi ya da burada çalışan biri olduğu düşünülüyor.
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