Popüler Mobil Oyun Monument Valley 2'ye, 4 Yıl Sonra Yeni Bir Bölüm Geldi!

Mobil oyunlar arasında saygın bir yere sahip olan Monument Valley 2, piyasaya çıkışından 4 yıl sonra yeni bir bölüm alarak hayranlarını sevindirdi. The Lost Forest ismindeki bu bölüm, aynı zamanda iyi bir amaca da hizmet ediyor...

Monument Valley 2'ye, 4 Yıl Sonra Yeni Bir Bölüm!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Basit Bir Ampul Sayesinde, Uzakta Konuşulanları "Dinleyebiliyorlar"
TOYOTA GAZOO Racing Yeni Kadrosuyla WRC Dönemi İçin Daha da Güçleniyor
OPPO Enco Free2 İnceleme
2022 Yılında, Çok Daha Fazla Samsung Telefonda Exynos İmzası Görebiliriz!
Joe Wright Yeni Filmini Galaxy S21 Ultra ile Çekti

 

 