Popüler Mobil Oyun Monument Valley 2'ye, 4 Yıl Sonra Yeni Bir Bölüm Geldi!

Mobil oyunlar arasında saygın bir yere sahip olan Monument Valley 2, piyasaya çıkışından 4 yıl sonra yeni bir bölüm alarak hayranlarını sevindirdi. The Lost Forest ismindeki bu bölüm, aynı zamanda iyi bir amaca da hizmet ediyor...