Popüler Mobil Oyun Monument Valley 2'ye, 4 Yıl Sonra Yeni Bir Bölüm Geldi!

Popüler mobil oyunlar arasında özel bir yere sahip olan Monument Valley 2'nin iOS ve Android'e ulaşmasından dört yıl sonra, Ustwo Games oyuna yeni bir bölüm eklediğini duyurdu. Geliştirici, ağaçların korunmasını teşvik eden Play4Forests girişimine destek olmak amacıyla The Lost Forest (Kayıp Orman) adını verdiği özel bölümü yayınladı.
Play4Forests, Birleşmiş Milletler'in iklim ve orman ortaklığı ve Playing for the Planet Alliance tarafından yürütülen bir girişim. Amaç, "ormanları korumanın ve eski haline getirmenin önemini" vurgulamak ve bu amaç için oyun dünyasının önde gelen isimleriyle çalışıyorlar.
Bu bölümde dört ayrı sahne yer alıyor. "The Lost Forest" adlı yeni bölümde karakterin alışılmadık şekilde tasarlanmış bir yapıdan geçişini kontrol ediyoruz.
Our brand new chapter for Monument Valley 2 is OUT NOW! The Lost Forest is a special chapter we have created to help protect trees, as our contribution to the Playing For The Planet Green Game Jam!#monumentvalley2 #PlayingForThePlanet #GreenGameJam pic.twitter.com/CjqYvrZqUT— ustwo games (@ustwogames) October 14, 2021
Play4Forests web sitesinde, "İklim değişikliği ile mücadelede en iyi müttefiklerimizden biri olan ormanlarımız, artan tehditlerle karşı karşıya" deniyor ve şu sözler dikkat çekiyor: "Sesiniz, ormanlar ve insanlar için daha iyi bir geleceğin güvence altına alınmasına yardımcı olabilir."
Dört yıl aranın ardından Monument Valley 2 gibi bir oyuna ekstra içerik getirmek başlangıçta alışılmadık görünebilir. Ama bunun daha önce de yaşandığını biliyoruz. Örneğin on yıl öncesinin popüler iOS oyunu Tiny Wings de, 2016'da daha fazla seviye ile güncellenmişti. Yani bir mobil oyunun piyasaya sürülmesi ile daha fazla içerik alması arasında bu kadar uzun bir boşluk bulunması çok da şaşırtıcı değil.
Ustwo, 2019'da Monument Valley 3 üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ancak henüz bir çıkış tarihi bilgisi yok.
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