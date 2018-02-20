Popüler Swype Klavye Artık Geliştirilmeyecek!
Android'in bir süre önce en popüler klavyelerinden biri olan Swype'ın artık geliştirilmeyeceği kesinleşti!
- Zeynel A. Öztürk
Android'de yıllarca en popüler klavyelerden biri olan Swype Keyboard, çizerek yazma ve ses tanıma özellikleriyle öne çıkıyordu. Ancak uygulamayı geliştiren Nuance Communications, Swype'ı artık geliştirmediğini, bunun yerine yapay zeka çözümlerine odaklandığını doğruladı.
Swype, Android'e ilk olarak 2013'te gelmişti. Bazı gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalsa da uygulama, bir süre popüler kalmayı başarmıştı. Swype'ın artık güncellenmeyeceği, bir Reddit kullanıcısının Nuance Communications'tan aldığı cevap sayesinde ortaya çıktı. Firmadan gelen açıklama şöyleydi:
"Nuance, Swype + Dragon keyboard for Android'i artık güncellemeyecektir. Tüketici klavyesi işini bıraktığımız için üzgünüz ancak bu değişiklik, yapay zeka çözümlerimize odaklanmak için gerekliydi.
Umarız Swype'ı kullanmaktan keyif almışsınızdır. Biz, Swype topluluğuyla çalışmaktan elbette çok keyif aldık."
Bunun üzerine XDA Developers, Nuance'a ulaşarak bu bilgiyi doğruladı. Böylece Swype'ın geliştirme sürecinin durdurulduğu tam anlamıyla doğrulanmış oldu. Uygulama hala Play Store'dan indirilebiliyor - herhangi bir nedenle Swype'ı kullanmak istiyorsanız, kaldırılmadan önce indirmenizde fayda var.
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