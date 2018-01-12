Popüler Uygulama, Eski iPhone'larda Çalışmayacak!

Popüler uygulama, önümüzdeki aydan itibaren bu eski iPhone'larda çalışmayacak!

Pokémon Go, eski iPhone'larda çalışmayacak!

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