Popüler Video Platformu Vidme Kapanıyor
Google ve Facebook'un ezici hükümdarlığı, bir popüler video platformunun daha kapısına kilit vurmasına neden oldu!
Popüler video platformu Vidme, internetin büyüklerinin gölgesinde kalmaya daha fazla dayanamadı ve kapanacağını açıkladı. 15 Aralık 2017'de kapanacağını duyuran site, sunucularındaki tüm videoları "kalıcı olarak sileceğini" söylüyor.
Çevrimiçi video paylaşımını basitleştiren Vidme, 2014'te hizmete açılmıştı. Vidme üzerinde video paylaşmak için kaydolmanıza gerek yoktu. Site zaman içinde YouTube ve Reddit'in bir karışımı haline geldi ve içerik üreticilerini üzerinde barındırmaya başladı.
Vidme'nin kurucu ortağı Warren Shaeffer, Medium'un yaptığı röportajda firmanın "sürdürebilirliğe giden yolu bulamadığını" söyledi. Shaeffer özetle Google ve Facebook'un uygulamalar, kullanıcı verileri ve çevrimiçi reklamların çoğuyla tüm asları elinde tuttuğunu söylüyor. Böylesine devlerin yer aldığı bir ortamda kendi hayatını sürdürecek bir alan bulamayan Vidme, kullanıcıların platformu terk etmesi, reklam verenlerin ilgisizliği sonucunda gelir kaynaklarını kaybetti.
Gelirlerin azalması ise siteyi ayakta tutacak altyapı masraflarını karşılamanın mümkün olmaması demek. Vidme şu an yeni kullanıcıları ve video yüklemelerini kapatmış durumda. Bekleyen ödemeler ise 60 gün içerisinde sahiplerine ulaşacak. Ücretli üyelerden artık ücret alınmayacağı bildiriliyor. İçerik üreticilerinin videolarını video yöneticisi üzerinden en kısa sürede indirmeleri tavsiye ediliyor.
Zeynel A. Öztürk
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