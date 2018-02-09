PornHub, Twitter ve Reddit, Deepfake'e Savaş Açtı

PornHub, Twitter ve Reddit, özellikle ünlülerin canını sıkan deepfake'e karşı savaş açtılar!

PornHub, Twitter ve Reddit, Deepfake'e Savaş Açtı

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