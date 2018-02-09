PornHub, Twitter ve Reddit, Deepfake'e Savaş Açtı
PornHub, Twitter ve Reddit, özellikle ünlülerin canını sıkan deepfake'e karşı savaş açtılar!
İnternetin son günlerde kendi başına sardığı sorunlardan "deepfake", Pornhub, Reddit ve Twitter'ın mücadelesiyle karşı karşıya kaldı.
Yapay zeka yardımıyla oluşturulan sahte yüzler içeren videolar, internet kullanıcıları arasında "deep fake" olarak adlandırılıyor. Porno sitesi Pornhub'dan bir yetkili, çoğunluğu ünlülerin bulunduğu sahte porno videolardan oluşan deepfake içeriğinin tamamının siteden kaldırılacağını söyledi. Burada sitenin sadece isminde "deepfake" içeren videoları silmeyeceği, kullanıcılar tarafından işaretlenen videoları da inceleyip, hemen sileceği önemli bir nokta.
Pornhub'ın yanında Reddit de sahte porno video videolarına erişimi sınırlamak üzere r/deepfakes subreddit'ini engelliyor. Reddit, site çapındaki kurallarında yapacağı güncellemelerle deepfake'leri "istem dışı pornografi" sınıfına dahil edeceğini söylüyor.
Son olarak Twitter da bu tür içerikleri platform üzerinden kaldırmak için gerekli hamleleri yapıyor. Sahte porno videolarının dağıtımıyla ilişkili olan hesapları askıya alan Twitter'ın da deepfake'lere izin vermeye niyeti yok.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın