Porsche Cayenne, Airbus A380'i Böyle Çekti!

Otomobille uçak çekme rekorunu kırmak isteyen Porsche, bunu bakın nasıl başardı!

Oynat Porsche Cayenne, Airbus A380'i Böyle Çekti! Otomobille uçak çekme rekorunu kırmak isteyen Porsche, bunu bakın nasıl başardı!

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