Porsche Cayenne, Airbus A380'i Böyle Çekti!
Otomobille uçak çekme rekorunu kırmak isteyen Porsche, bunu bakın nasıl başardı!
Uçakların otomobille çekilmesi sıkça rastladığımız bir şey değil. Ancak firmalar, hem otomobillerinin gücünü sergilemek, hem de Guninness rekorlar kitabına girmek için böyle denemeler yapabiliyorlar.
Porsche, Guinness dünya rekoru kırma denemesinde bir Cayenne S Diesel kullandı ve "bir otomobil tarafından çekilen en ağır uçak" rekorunu kırmaya çalıştı. Yaklaşık 285 ton ağırlığındaki bir Air France Airbus A380'i çeken otomobil, daha önce 170 ton çeken otomobilin rekorunu fark atarak kırdı.
Rekoru kırmak için Cayenne'de herhangi bir değişiklik yapılmadı. Deneme sırasında standart çekme demirinden ve özel çekme ekinden faydalanıldı. Böyle bir ekin kullanılması gayet doğal çünkü piyasada bir Porsche'yle uçak çekmeye yönelik aksesuar bulmanız biraz zor olsa gerek.
Cayenne'in dizel motoru yaklaşık 375 beygir gücü üretiyor. Başarının şans eseri olmadığını göstermek isteyen Porsche, aynı işi bir Cayenne Turbo S ile de tekrarladı. Rekorun kırıldığı anı yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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