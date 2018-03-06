Porsche da Uçmaya Başlıyor...

Görünene göre Porsche, yollara hakim olmakla yetinmeyip gözünü göklere dikmek için hazır!

  • Levent Öztürk
Artık Porsche da uçuyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Porsche bir Alman markasıdır. Porşe diye okunur. Porş değil. Porsche da Uçmaya Başlıyor > Doğrusu : Porsche de uçmaya başlıyor Porsche'un sadece hava araçlarına değil> Doğrusu: Porsche' nin sadece hava araçlarına değil

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