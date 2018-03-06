Porsche da Uçmaya Başlıyor...
Görünene göre Porsche, yollara hakim olmakla yetinmeyip gözünü göklere dikmek için hazır!
- Levent Öztürk
Porsche'un asla yapmayacağını düşündüğünüz şeyler listesinden bir maddeyi artık kaldırabilirsiniz. Automobilwoche'nin söylediğine göre Porsche, yolcu taşıyan drone'lar tasarlıyor ve artık ilk tasarım eskizini tanıtmaya hazırlanıyor. Normal olarak şu anda gösterilecek çok fazla bir şey bulunmuyor ancak bu cihazların bir miktar insanlar tarafından kontrol edilebilecek otonom cihazlar olarak düşünmek mümkün.
Firmanın satış lideri Detlev von Platen'in belirttiği üzere kendisi için Porsche'un Zuffenhausen tesisinden Stuttgart havaalanına araba sürmek "en az yarım saat" sürüyor ancak bir hava aracı ile bu yol sadece "üç buçuk dakika" sürecektir.
Porsche'un sadece hava araçlarına değil aynı zamanda direksiyonsuz cihazlara yönelmesi şaşırtıcı gelebilir. Sonuç olarak direksiyon hayranları için direksiyonun ortadan kaldırılmasının pek iyi bir haber olduğu söylenemez. Buna rağmen firmanın, yolcu drone'u alanında "bir şeyler" yapmak zorunda hissetmesi oldukça normal. Rakibi Daimler Volocopter'in drone'una yatırım yapıyor ve Volvo'nun ana firması Geely de kısa bir süre önce Terrafugia'yı aldı. Eğer Porsche yolcu drone'ları alanında çalışmasaydı, önemli bir fırsatı kaçırma ihtimali söz konusu olabilirdi...
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Porsche bir Alman markasıdır. Porşe diye okunur. Porş değil. Porsche da Uçmaya Başlıyor > Doğrusu : Porsche de uçmaya başlıyor Porsche'un sadece hava araçlarına değil> Doğrusu: Porsche' nin sadece hava araçlarına değil