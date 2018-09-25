Porsche dizelden vazgeçtiğini duyurdu

Dizelden vazgeçtiğini duyuran ilk Alman otomobil üreticisi Porsche oldu...
Alman markaları, Dieselgate skandalı ardından bile dizel kullanmaya devam ettiler ancak artık baskılara boyun eğmeye başlamış gibi gözüküyorlar. Porsche, dizel seçeneğini serilerinden kaldıran ilk marka olurken teknolojiyi temel alan seçenekleri "artık sunmayacağını" duyurdu. Firmanın temel olarak benzinli araçlara odaklandığı ve 2018 Şubat'tan beri bir dizel modeli bulunmadığı düşünülürse bunun büyük bir adım olmadığı söylenebilir ancak bu açıklama ile beraber dizelin geri dönmeyeceği garantilenmiş oluyor.
Eğer Porsche'a sorarsanız cevap talepte yatıyor. CEO Oliver Blume'un söylediği üzere firma "dizeli şeytanlaştırmıyor" ama format için istek artık azalmakta. Dizel markanın küresel satışlarının%12'sini temsil ederken hibrit satışları yükselişte gözüküyor. Avrupa'da satılan Panamera sedanların yaklaşık yüzde 63'ü hibritlerden oluşuyor. Toyota ve dizelden çekilen diğer üreticiler gibi Porsche da alıcıların olduğu yöne ilerlemek istiyor ve bu geçişi büyük bir masraf olmadan yapabiliyor.
Ancak firma, basın açıklaması dışında bir gerçeği de kabul etti: Firmanın dizelle bir problemi olmasa da müşterisi olabilecek kişilerin var. Bild am sonntag ile yapılan bir röportajda Blume, "dizel krizi" sonrasında Porsche'un "imajının zedelendiğini" söyledi. Alman şehirlerinin artık dizeli yasaklama iznine kavuştuğu düşünülürse, motor sisteminin artık çok istenmediği söylenebilir. Ayrıca Porsche skandalın içinde de direkt olarak bulunuyordu.
Şu anki durumda markanın dizele sadık kalmak için pek bir sebebi olmadığı da söylenebilir. Büyüyen hibrit serisi ve yolda olan Taycan gibi elektrikli arabalar gibi seçenekler ile Porsche almak isteyen sürücülerin pek çok seçeneği bulunuyor. 2025 yılına kadar arabaların yaklaşık yarısının bir çeşit elektrikli motor ile sunulması bekleniyor. Yine de bu açıklama önemli bir adım ve diğer markaların da bu yoldan gitmesi için ilk işaret olabilir.
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