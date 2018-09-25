Porsche dizelden vazgeçtiğini duyurdu

Dizelden vazgeçtiğini duyuran ilk Alman otomobil üreticisi Porsche oldu...

Porsche dizelden vazgeçen ilk isim oldu

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Porsche dizelden vazgeçtiğini duyurdu

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