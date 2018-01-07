Porsche Tesla'ya rakip olacak ama tam olarak değil
Porsche Mission E, Tesla Model S'e pek çok yönden rakip olsa da, hedefi biraz farklı...
Porsche'un Mission E spor aracının Tesla'ya rakip olmaya kararlı olduğu daha önce de çok kez belirtilen bir olguydu ve hatta aracın Model X ve Model S'e karşı test edildiği görüntüler bile yakalanmıştı. Şimdi ise aracın söylenilene göre 2019 yılında piyasaya sunulması ile yapabileceği şeyler hakkında daha fazla bilgi sunulmuş durumda. Automobile'ın haberine göre firma muhtemelen üç adet – 402, 536 ve 670 beygir gücü ile – dört çeker sürümünü sunacak. Araç iki hızlı vitese sahip olacak ve 0-100kmph hızına yaklaşık olarak 3.5 saniyede ulaşırken, en yüksek hızı 250km olacak ve tek şarj ile 480km yol alabilecek.
Daha önce Porsche'un otomobil fuarı modeline benzeyen bir Mission E örneğini test ettiği görüntülenmişti ancak bu araç, başta kapıları, çamurlukları ve genel olarak ön kısmı ile farklılıklar göstermekteydi.
Ancak Automobile, tüm özelliklerini koruyan ve Frankfurt'taki otomobil fuarında gösterilen araç ile tamamen aynı gözüken bir sürümü test etmiş durumda. Bu yüzden de 2020 yılında üretime başlanıldığında aracın tam olarak hangi görüntüye sahip olacağını söylemek çok kolay değil.
Tesla ile yapılan karşılaştırmalar oldukça çekici olsa da, Mission E biraz daha farklı bir piyasaya hitap edecek. Elektrikli motoru sayesinde aracın içi görünenden çok daha büyük ancak hâlâ Model S'in 5+2 koltuğunun aksine dört koltuğa sahip durumda. Mission E lideri Stefan Weckbach'ın Automobile'a söylediğine göre "üretim sürümü temel olarak neredeyse D boyutlu iç mekana sahip bir C segmenti sedan" olacak.
Ayrıca bu konsept çok daha agresif, neredeyse bir süper-araba benzeri bir profile de sahip durumda. Bu aracın muhtemelen, temel olarak içi biraz daha geniş olan bir spor araba arayan kişilere hitap edeceği söylenebilir. Tesla alıcıları ise genel olarak bunun tersi şekilde düşünmekteler: Eğer gerekirse yüksek hızlara ulaşabilen rahat bir sedan.
Levent Öztürk
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