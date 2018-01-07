Porsche Tesla'ya rakip olacak ama tam olarak değil

Porsche Mission E, Tesla Model S'e pek çok yönden rakip olsa da, hedefi biraz farklı...

Porsche Tesla'ya rakip olacak ama...

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Porsche Tesla'ya rakip olacak ama tam olarak değil

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