Porsche, Yeni Nesil 718'lerin Sadece Elektrikli Olacağını Açıkladı

Porsche yeni nesil 718'lerin sadece elektrikli olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket ayrıca, plug-in hibrit teknolojisi yerine tamamen elektrikli otomobillere yoğunlaşacağının da sinyallerini verdi.