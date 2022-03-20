Porsche, Yeni Nesil 718'lerin Sadece Elektrikli Olacağını Açıkladı

Porsche, Cuma günü düzenlediği yıllık konferansta, yeni nesil 718 Boxster ve 718 Caman'in elektrikli güç aktarma organlarından başka bir şey kullanmayacağını doğruladı. Böylelikle 718, birkaç yıldır piyasada olmayan Taycan ve yakında göreceğimiz yeni nesil Macan'ın ardından saf elektriğe geçiş yapan üçüncü Porsche modeli olacak. CEO Oliver Blume kesin bir tarih vermedi, yalnızca değişimin "on yılın ortasında" gerçekleşeceğini söyledi.
Blume, yıllık konferansta başka bir önemli duyuru daha yaptı: "2030'da, tamamen elektrikli sürüşe sahip tüm yeni araçların payı %80'den fazla olmalı."
Daha önce Porsche, araçlarının çoğunun o tarihte elektrikli veya plug-in hibrit olmasını istediğini söylemişti. Bu, Porsche'nin bir tür gelişim adımı olarak gördüğü plug-in hibritlere göre daha fazla güvendiği pil-elektrik alanına daha agresif bir şekilde ilerleyeceğinin sinyalini veriyor. Şirket ayrıca, 2025 yılına kadar yıllık satışlarının %50'sinin BEV ve PHEV varyantlarından oluşmasını hedefliyor.
Daha iddialı hedefler belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiği anlamına geliyor. Bu amaçla Porsche, kendi şarj altyapısına ek olarak ortaklarıyla birlikte daha fazla şarj istasyonuna yatırım yapmayı da planladığını söyledi. Otomobil üreticisi, Cellforce Group ortak girişiminin bir parçası olarak yüksek performanslı pil hücresi üretimine yatırım yapıyor ve 2024 yılına kadar seri üretim için yeşil ışık yakılacağına inanıyor. Bu, pillerin nasıl şarj ve deşarj olduğu konusunda iyileştirmeler getirmenin yanı sıra pil takımının kütlesini azaltabilecek ve böylece otomobilin performansını daha da artırabilecek enerji yoğunluğunu iyileştirilebilir.
Tüm bu ileriye dönük çalışmalar Porsche'yi çok meşgul ediyor olsa bile, şu anda kötü bir zaman geçirdiğini söyleyemeyiz. Otomobil üreticisi 2021'de dünya çapında 301.915 araç teslim ederek kendi rekorunu kıran bir yıl geçirdi. Cayenne çok geride olmasa da, Macan şirketin açık ara satış şampiyonu oldu.
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