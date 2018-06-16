Porsche'den Elektrikli Mission E Tanıtımı!
Porsche, elektrikli Mission E otomobilinin tanıtım görüntüsünü yayınladı!
Porsche, Tesla'yı, şimdi Taycan olarak bilinen Misyon E spor otomobiliyle geçmeye çalışıyor.
Şirket, 2015 yılında piyasaya sürülen konsept modelinden çok farklı olmayan, gölgeli bir silueti ortaya çıkaran kısa bir video şeklinde otomobil için ilk gerçek pazarlama çabasını yayınladı. Video - Taycan'ın kayış çizgisi ile sonuçlanan ruh, elektrikli "- biraz belirsiz ve hiperbolik, ama Taycan 'ın potansiyel Tesla alıcılarının duraklamasına izin verecek şık gövdeye ve temiz hatlara sahip olacağını gösteriyor.
Şirket, Taycan'ın "bir Porsche gibi" hissedeceğini ve fiyatların henüz onaylanmadığını söylerken, söylentilerin de Tesla ile büyük ölçüde uyumlu olacağını öne sürdü. Bir EV için pazardaysanız ve harcamanız gereken büyük paralar varsa, hangi adresten yola devam etmeyi tercih edersiniz? Porsche cevabı bildiğinden emin görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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