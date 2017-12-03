Porsche'den Station Wagon Kasasında Spor Araba!
Porsche'nin adını söylerken bile yorulduğumuz yeni canavarı; hem özellikleriyle, hem de fiyatıyla şaşırtacak!
Porsche Panamera, insanları ikiye bölen bir seçenek. İnsanlar ona ya aşık oluyor, ya da nefret ediyorlar. Tasarımı hakkında fikriniz ne olursa olsun, spor arabanın aynı zamanda bir station wagon olduğunu görmemek ilginç bir deneyim. Aynı durum, LA Auto Show'da tanıtılan yeni 188.400 dolarlık Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo için de geçerli. Evet, modelin adını söylemek bile biraz yorucu...
Panamera, 0'dan 100km'ye sadece 3.4 saniyede çıkabiliyor. Buna ek olarak, dört çekişli aracın en yüksek hızı saatte 309 km. Araç, tüm bu inanılmaz özellikleri, 680 beygir gücü üreten, dört litrelik hibrit V8 motoru sayesinde sağlıyor.
Kaba kuvvetini ve Porsche stilini bir kenara bırakırsak, Panamera halen gerçek bir hibrit. 48 km'lik bir saf-elektrik menzili var ve gücü 14.1kWh'lık batarya paketi ile sağlanıyor. Bu, bölgesel işler ve yakın mesafeler için, gaz motoruna geçmeden fazlasıyla yeterli. Batarya, arabayı bağladığınız şarj cihazına bağlı olarak 2.4 saatten altı saate kadar şarj olabiliyor.
Sonuç olarak eğer station wagon görünümlü bir spor araba arıyorsanız ve bir arabaya neredeyse 200.000 dolar verecek kadar paranız varsa, Porsche hizmetinizde...
H. Hüseyin Öztürk
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