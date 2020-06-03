"Potansiyel Tehlikeli" Olarak Tanımlanan Göktaşı Yakınımızdan Geçecek

Çapı 250 metreden büyük olan bir göktaşı, önümüzdeki hafta Dünya'nın yakınından geçecek. Uzmanlar, göktaşını "potansiyel olarak tehlikeli" olarak tanımlıyor.