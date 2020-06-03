"Potansiyel Tehlikeli" Olarak Tanımlanan Göktaşı Yakınımızdan Geçecek

Çapı 254 - 568 metre arasındaki bir göktaşının önümüzdeki cuma günü Dünya'nın yakınlarından geçeceği, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından açıklandı.
163348 (2002 NN4) adıyla anılan göktaşı, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 06:20'de Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Araştırmacılar, "potansiyel olarak tehlikeli" sınıflandırmasını yapsalar da, "çok kücük" olarak tanımlanan cismin dünyaya çarpmayacağına inanıyorlar. Buna ek olarak cisim Dünya'ya yönelse bile, atmosferde parçalara ayrılacak bir boyuta sahip. Cisim küçük olarak değerlendirilse de, diğer göktaşlarının yüzde 90'ından daha büyük. 2002 NN4'nin 300 günde bir Güneş'in etrafındaki yörüngesini tamamladığı düşünülüyor.
Bilim dünyası, gelecekte de Dünya'nın yakınından birçok göktaşının geçeceğini söylüyor.
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