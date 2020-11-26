Powerbank Gibi Telefon: Samsung Galaxy M51 İncelemesi

Orta sınıf akıllı telefon pazarı sanıyoruz ki bugüne kadar hiç bu kadar rekabete tanık olmamıştı. Amiral gemisi akıllı telefon fiyatlarının kopup gitmesi tüketicileri orta segment kategorisine yöneltirken, markalardan da çok sayıda modelin arka arkaya çıkması yelpazeyi bir hayli genişletti. Şu an 3500 TL fiyat bandında çok sayıda önemli akıllı telefon modelini görebiliyorken, bunlardan biri de Samsung tarafından gelen Galaxy M51 oluyor.
Galaxy M51, sahip olduğu özelliklerle bu fiyat kategorisinin iddialı modellerinden biri olurken, özellikle 7000 mAh kapasitesindeki bataryasıyla adeta powerbank gibi bir telefon oluyor. 6.7 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, büyük ekranlı telefon seçeneği için ideal duran telefonda, 1080x2400 piksel çözünürlük gayet yeterli. Ekran tazeleme hızı hıse bu telefonda standart bırakılmış, burada da bir özelleştirme görseydik, bu anlamda yenilikçi modellere kıyasla da rekabetçi olabilirdi.
Öte yandan performansıyla ise fazlasıyla rekabetçi düzeydi. Galaxy M51'te Qualcomm Snapdragon 730G işlemci yer alıyor. Bu işlemci ile segmentin güçlü telefonları arasına yerleşen Galaxy M51, Adreno 618 grafik birimi ile oyunlar için de ideal bir model. 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi seçenekleri ile 128 GB depolama alanına sahip olması ve bunu microSD kart ile arttırma imkanı tanımasıyla, teknik kadrosuyla gayet güçlü bir model olduğundan bahsedebiliriz.
Telefonda Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Ayrıca tabii ki Samsung'un One UI 2.1 arayüzünü de telefonda görüyoruz. Yazılım konusunda Samsung'un üst seviye telefonlarındaki gibi kullanışlı seçenekleri bir arada bulunduran telefon, en büyük farkını ise kuşkusuz bataryası ile ortaya koyuyor.
Samsung Galaxy M51'te 7000 mAh kapasitesinde batarya mevcut. Telefonun bu bataryası ile adeta çılgın bir pil performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Zira sağladığı pil performansıyla şu anda piyasada bulunan neredeyse her telefondan daha iyi performans gösteriyor. Yoğun kullanımda bile 2 gün boyunca kolayca dayanabilen Galaxy M51, normal kullanımlarda ise bu süreyi daha uzatabiliyor.
Peki, telefonun kameraları ne durumda? Galaxy M51'de arkada 4 kamera yer alıyor. Ana kamerası 64 MP olurken, 26 mm'lik geniş açılı bu kamerada faz algılamalı otofokus yer alıyor. Evet, OIS yok. Ancak burada Samsung'un Süper Dengeleme özelliği devreye giriyor. Kamera arayüzünde göreceğiniz bu özelliği açarak, video kayıtlarında daha sallantısız çekimler yapabiliyorsunuz.
Telefondaki diğer kameralar; 123 derecelik 12 MP geniş açılı kamera ile 5 MP derinlik ve 5 MP makro kamera oluyor. Arka kamera ile 4K video kaydı yapabildiğiniz telefonda, ön kamera ise 32 MP şeklinde.
Galaxy M51'in kameraları ile fazlasıyla başarılı çekimler yapmanız mümkün. Ayrıntı ve detay seviyesi yüksek fotoğraflar çekebilen telefondan, bu sınıf modeller arasında kamera performansıyla memnun kalacaksınız.
Galaxy M51'de ayrıca parmak izi sensörü ile yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Parmak izi sensörü telefonun yan tarafındaki güç butonu ile sunulurken, yüz tanıma ise ön kamera yoluyla sağlanıyor.
Sonuç
Sonuç olarak Galaxy M51 sahip olduğu özelliklerle gerçekten de başarılı bir model olmuş. 3499 TL fiyatı ve özellikleriyle gayet rekabetçi bir telefon olurken, yer alan bataryası ile de fazlasıyla iddialı bir pil ömrü sunarak farkını ortaya koyuyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Şahane pil ömrü
+ Mükemmel kameralar
+ İyi ekran
+ Başarılı performans
+ Arttırılabilir hafıza
- Ekran tazeleme hızı standart
- Biraz ağır
Samsung Galaxy M51 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.2 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 6 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 618
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 64 MP & 12 MP & 5 MP & 5 MP
- Batarya: 7000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 163 x 76 x 9.5 mm
- Ağırlık: 213 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın