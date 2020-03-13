PowerPoint'e Alternatif, En İyi 5 Ücretsiz Sunum Programı

İlgi çeken bir sunum hazırlamak için Microsoft PowerPoint'e sahip olmanız şart değil. İşte 5 harika alternatif. Üstelik hepsi de bedava...

PowerPoint için En İyi 5 Ücretsiz Alternatif
Prezi

Önemli bir sunum mu yapacaksınız? Sizi izleyenlerin dikkatini ekranda tutmanın yolu, yazılarla dolu slaytlar yerine göze hoş görünen görseller ve animasyonlar kullanmaktan geçiyor. Bunun için elbette yaratıcılığınızı kullanmanızı sağlayacak bir sunum yazılımına ihtiyacınız var.

Sizin göre en iyi sunum yazılımını bulmak ise zaman alıcı bir iş olabilir. Aşağıda 5 ücretsiz seçeneği değerlendirdik; böylece seçim yapmanız çok daha kolay olacak.

1. Prezi

Prezi, slaytları art arda oluşturmak yerine size devasa bir tuval veriyor. Buraya metin veya resimler ekleyebiliyor, mini slaytlar oluşturabiliyorsunuz. Sunumunuz sırasında tuval içerisinde kolayca gezebilir, içeriklere yakınlaşabilirsiniz.

Bu tür bir sunum yapısı her zaman ideal olmayabilir, örneğin ekonomik verileri Prezi ile görselleştirmek zor. Bununla birlikte Prezi'nin ve sunduğu araçların kullanımının göründüğünden daha kolay olduğunu söyleyelim.

Prezi

2. Canva

Canva, web tarayıcınız üzerinden hızla sunum oluşturmaya yönelik harika bir web uygulaması. Bir dizi ücretsiz şablon sunan Canva'da sunumu ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek oldukça kolay. Sunuma ekleyebileceğiniz içerik öğelerinin sayısı çok fazla değil, ancak Canva içerisinden arayabileceğiniz 1 milyon resim, bu eksiği kapatıyor.

Canva

3. LibreOffice

Microsoft Office'in ücretsiz bir alternatifi olan LibreOffice'in içerisinde ücretsiz bir Powerpoint alternatifi de var. Impress adlı bu yazılım, ortak çalışma gibi modern işlevler hariç PowerPoint'teki çoğu işlevi sunuyor.

LibreOffice

4. Google Slides

Google ücretsiz sunum yazılımı, video gömme, diyagram oluşturma ve animasyon ekleme gibi özellikleri destekliyor. Şablonların sayısı biraz kısıtlı olsa da, yüzlerce şablonu rahatça yazılıma aktarabilir veya kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz.

Google Slides, Google'dan bekleyeceğiniz birlikte çalışma araçlarını da sunuyor. Aynı slayt gösterisi üzerinde birden fazla kişi çalışabiliyor ve dahili grup sohbeti sayesinde herkesin ne yaptığını kontrol altında tutabiliyorsunuz.

Slides'ın tek dezavantajı, slayt gösterilerinin biraz şişkin olması ve bazen yavaş yüklenmesi.

Google Slides

5. WPS Office Free

Microsoft Office benzer bir görünüme sahip olan WPS Office Free, PowerPoint dosyalarını herhangi bir sorun olmaksızın açabiliyor. Yazılım, çok sayıda animasyondan slayt geçişine, video gömmeden içerik efektlerine, PowerPoint'in sunduğu işlevlerin çoğuna sahip. Belki de en iyi yanı ise arayüzünün PowerPoint'e benzemesi. Araçların tümünü üst taraftaki şeritte görebiliyor, ekranın sol tarafındaki slaytlar ise gezinmenizi kolaylaştırıyor.

WPS'nin önemli bir dezavantajı bulunmasa da, reklam destekli olması bazı kullanıcıların canını sıkabilir. Ancak reklam sayısının aşıra kaçmadığını da söyleyelim.

WPS Office Free

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