PowerToys, Windows 10 için Geri Dönüyor
Microsoft, Windows 95 ve XP zamanlarında kullanılan faydalı araçlar seti PowerToys'u Windows 10 için geri getirecek!
Microsoft, faydalı araçlardan oluşan PowerToys'u kaderine terk edeli çok zaman oldu. Windows 95 günlerinde kullanılan belki de en faydalı PowerToys aracı, Windows'u yeniden başlatmadan çözünürlüğü değiştirmenizi sağlayan "Quick Res" idi. Bu özelliğin Windows'a gelmesiyle birlikte bu araca gerek kalmadı.
PowerToys'un ikinci bir sürümü Windows XP için yayınlansa da, sonraki sürümlerde önemli bir değişiklik olmadı. Ancak şimdi Microsoft'un Windows 10'a özel iki yeni araç geliştirdiği ortaya çıktı.
PowerToys'un GitHub deposuna göre araçlardan biri, programları "yeni bir masaüstüne büyütmenizi" sağlayacak. Bu araç yüklüyken fare imlecini pencerenin sağ üst köşesindeki "ekranı kapla" düğmesinin üzerine getirdiğinizde ikinci bir seçenek, pencereyi yeni bir masaüstünüe, ekranı kaplayarak gönderecek.
İkinci PowerToy ise "Windows kısayol tuşu kılavuzu" olacak ve Windows tuşunu bir saniyeden uzun basılı tutarak açılabilecek. Gösterilen kısayollar, mevcut masaüstü durumuna göre değişecek.
Bunlar işine yaramayıyorsa, Microsoft, başka araçlar da geliştirmeyi düşünüyor. Bu araçların arasında şunlar bulunuyor:
1. Yerleştirilen ve çıkan laptoplar için özel düzenler içeren tam pencere yöneticisi
2. Klavye kısayolları yöneticisi
3. Win + R'yi değiştirme
4. Tarayıcı sekmesi entegrasyonu ve çalışan uygulamaları arama dahil daha iyi Alt + Tab
5. Pil izleyici
6. Toplu dosya yeniden adlandırıcı
7. Görev çubuğundan hızlı çözünürlük değiştirme
8. Odaklanmadan fare olayları
9. Buradan Cmd (veya PS veya Bash)
10. İçerik menüsü dosya gezintisi
Yazımızda bahsettiğimiz ilk iki araç yaz aylarında yayınlandığında, kodları da açık olarak paylaşılacak.
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