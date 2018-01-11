PowerWatch X: Şarjı Bitmeyen Akıllı Saat!
CES 2018'de tanıtılan PowerWatch X isimli akıllı saat, şarjının hiç bitmemesi ile tüm dikkatleri üzerinde topladı!
Üst-uç bir akıllı saate sahip olmanın en sinir bozucu yönlerinden biri şarj etmek zorunda olmak. Ama peki ya saatiniz kolunuzdayken kendi kendine şarj olsaydı? İşte Matrix, bu soruya yeni PowerWatch X akıllı saati ile cevap vermeye çalışıyor.
CES 2018'de tanıtılan yeni saat, termometrik enerji dönüştürücü ile vücut ısınızı akıllı saat bataryasına dönüştürüyor. Kulağa fazla bilim-kurgu gibi gelse de aslında bu özelliğe sahip ilk cihaz değil. Matrix, PowerWatch'ı 2016'da bu teknoloji ile çıkarmıştı ama fonksiyonları sınırlıydı.
Şimdi ise firma bu teknolojiyi tam donanımlı bir akıllı saat olan PowerWatch X'te kullanmayı deniyor.
Anlaşılır şekilde biraz kaba bir tasarıma sahip saatin kenarlarının içindeki halka, ne kadar şarjınız kaldığını gösteriyor, bu sayede şarjınızın ne kadar olduğu hemen gözünüze çarpıyor. Saati çıkardığınızda ise bir derin uyku moduna giriyor, bu sayede saatin şarjını korumak için sürekli giymeniz gerekmiyor. Saati bir ay sonra tekrar taksanız da biraz şarjı oluyor ve böyle yeniden kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
PowerWatch X'te tam olarak nasıl bir yazılım kullanıldığı bilinmiyor, ama görünüşe bakılırsa Android Wear olmayabilir.
Cihaz hem Android hem iOS cihazlarla birlikte çalışabilecek ve Amerika fiyatı 249.99 dolar olacak. Cihazın bu ay satışa sunulması bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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