Predator: Hunting Grounds İnceleme

Bir film başarılı olduğunda ne yapılır? Evet, elbette ikincisi çekilir. Bazen oyunu da yapılır, ancak beyaz perdeden bugüne kadar pek çarpıcı oyun görebildik mi? Hayır. Bunun en şanssız örneklerinden biri de kuşkusuz Alien serisi. Ve elbette onu takiben de Predator ailesi. Aile diyorum, zira bugüne kadar çok sayıda Predator oyunu gördük, ancak bugüne kadar bu kadar iyisine denk gelmemiştik.
...diyebilmeyi çok isterdik doğrusu. Ancak ne yazık ki, böyle söyleyemiyoruz. Zira yine karşımızda ortalama bir yapım duruyor. Predator: Hunting Grounds da bir kez daha umutlarımızı bir başka bahara ertelememize sebep oluyor.
Anlaması gerçekten güç. Elde harika, orijinal bir fikir var. Fakat yıllardır nedense ne Alien ne Predator isimleri oyun dünyasında hak ettikleri yeri bulabildi. Ancak iki ailenin ortak noktalarından Alien Versus Predator 2'yi ayrı tutmak gerek. 2001 yılında piyasaya çıkan Alien Versus Predator 2, kimilerine göre serinin belki de en akılda kalıcı oyunu. Alien, Predator veya Marine olarak oynayabildiğimiz oyunda, diğer türlere karşı hayatta kalmaya çalışıyorduk. Predator: Hunting Grounds'ta da durum pek farklı değil.
Predator: Hunting Grounds, Arnold Schwarzenegger'ın başrolünü üstendiği 1987 yapımı Predator filminin üzerine inşa edilmiş bir oyun. Bir yanda Predator, diğer yandan sizin de içinde bulunduğunuz 4 kişilik bir Fireteam ve öte yanda da Alien yerini ise gerilla kuvvetleri almış. Yani tipik PvPvE tarzında bir oyun olduğunu söyleyebiliriz -ki bugüne kadar pek çok örneğini de gördük.
Hatta Predator: Hunting Grounds'ın geliştirici ekibi IllFonic, 2017 yılında Friday the 13th: The Game'i çıkartmıştı; onda da bir yanda Jason, diğer yanda ise kurbanlar yer alıyordu. Aynı mantık Predator: Hunting Grounds'ta da karşımızda. Yine bir başka benzer yapım olarak Dead by Daylight'ı da verebiliriz.
Dediğimiz gibi Predator: Hunting Grounds'ta 3 taraf var. Ancak bunlardan ikisini oynayabiliyorsunuz: Yani ya Predator oluyor ya da 4 kişilik Fireteam'de bir askeri canlandırıyorsunuz. Predator'ın amacı elbette bu takımın tüm üyelerini öldürmek. Fireteam'in görevi ise Predator'a yakalanmadan haritadaki bazı görevleri tamamlayıp bölgeden kaçabilmek ve bu sırada bölgedeki gerillaları da temizlemek tabii. Gerillaları alt etmesi zor değil, ekip arkadaşlarınızla beraber -hatta bazen tek başınıza bile- gayet basit şekilde hepsini indirebiliyorsunuz. Gerillaların tek amacı, sizi nispeten oyalamaktan ve Predator'a takımınızı avlayabilmesi için ortam hazırlamaktan öteye geçememiş -ki bunda da pek bir başarısızlar doğrusu. Yani yapay zeka konusu açıkçası biraz zayıf.
Oyunda birbirine oldukça benzeyen 3 farklı harita bulunuyor. Güney Amerika ormanlarından bu 3 haritada, söylediğimiz gibi ister Predator, ister Fireteam olarak yer alabiliyorsunuz. Tür seçiminde Fireteam'i seçerseniz -eşleşmenin 30 saniye süreceği belirtilse de- 1 – 2 dakika içinde oyuna başlayabiliyorsunuz. Predator olmak isterseniz ise, bu süre 5 – 10 dakikaya kadar uzayabiliyor. Zaten oyunun süresi de taş çatlasın 10 – 15 dakika olduğu için açıkçası Predator olarak sunucuya bağlanma zahmeti, oynadığınıza değmiyor diyebiliriz. Oyun elimize ilk geçtiğinde bu süre biraz daha uzundu. Sanıyoruz, oynayan kişi sayısı arttıkça dakikalar da düşecektir.
Açıkçası Predator: Hunting Grounds'ı oynadığımız süre içinde pek fazla Predator olmak için sabredemedik; 4, bilemediniz 5 kez anca avcı olarak haritalarda boy göstermişizdir. Buna karşın çok sayıda maçta Fireteam ekibinde yer aldık. Her iki tarafın da kendine göre avantajları elbette var. Predator ile teke tek karşılaşırsanız şansınız pek yok, ancak takımınızla beraber onu araya alırsanız aynı şey bu kez Predator için söylenebilir.
Oyunda her iki taraf için de çok sayıda silah seçeneği yer alıyor. Predator'ın güçlü özellikler var, ancak bunları kazandığınız deneyim puanlarıyla oyunu oynadıkça açabiliyorsunuz. Termal görüş ve optik kamuflaj ana özelliklerinin yanında lazer omuz topu (Plasma Caster), bilek bıçakları, disk, yay, mızrak ve ağ gibi silahları ile sahada yer alan Predator, elbette fiziksel kuvveti ile de Fireteam karşısında daha güçlü. Bu arada olur da onu öldürmeyi başarırsanız, ölürken avını da yanında götürmek için üzerinde nükleer silah taşıdığını da bilin.
Fireteam ise klasik olarak tüfek, pompalı, tabanca, bomba türevlerinden set ediniyor ve yine oyundaki deneyim puanlarınıza bağlı olarak bunları geliştirebiliyor, minigun dahi açabiliyorsunuz.
Elbette Predator olunca, Fireteam'e karşı platform üstünlüğünüz de oluyor. Çevredeki ağaçları kullanarak dallarda geziniyor, en olmadık anlarda Fireteam'in tepesine binip bilek bıçaklarınız ile göğüs kafeslerini delebiliyorsunuz. Gizlilik unsuru hoşunuza gidiyorsa, bu anlamda Predator olmak zaman zaman keyif verici olabiliyor. Öte yandan Predator'ın sağladığı serbestlik de güzel. Oyun başladığında, avınızı bulmak için haritada bir başınıza ağaç tepelerinde dolaşmaya başlıyorsunuz.
Fireteam'de ise işler daha belirli. Oyun başlar başlamaz, haritada nereye gideceğiniz ve ne yapacağınız size aktarılıyor. Ancak elbette her an Predator tarafından avlanma olasılığınız da var. Bu nedenle gözünüz sürekli ağaçların tepesinde, kulaklarınız da Predator'ın ayak seslerinde olmalı. Zaman zaman çatışma anlarında özellikle Predator'ın arkanızdan geldiğini duyduğunuzda üzerinizde baskı hissetmiyor da değilsiniz. Ancak dediğimiz gibi bu, sadece zaman zaman.
Bu arada oyunda yalnızca silahlarınızı geliştirmediğinizi, öte yandan yüzeysel de olsa bir karakter özelleştirme ekranınızın olduğunu ve bir perk sisteminin yer aldığını da söyleyelim.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak Predator: Hunting Grounds, ne yazık ki oyuncuları pek heyecanlandıracak bir yapım olmuyor. Arkadaşlarınızla beraber grup olarak oynarsanız daha eğlenceli olacağını ise söylemek gayet mümkün. Ancak genel olarak bir kaçma – kovalamaca oyunundan öteye gidememiş bir yapım var karşımızda. Bu türü sevenler için bir seçenek olabilir, ancak herkese hitap etmediği de aşikar. Ve evet, Predator: Hunting Grounds'ın Single Player modu yok.
Puan: 65
KÜNYE
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: IllFonic
Tür: Aksiyon, Shooter
Platform: PS4, PC
Web: https://www.playstation.com/tr-tr/games/predator-hunting-grounds-ps4
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