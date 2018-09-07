Pro Evolution Soccer 2019 İncelemesi
SporToto Süper Lig'in lisanslı olarak yer alması büyük bir artı ama bakalım Şampiyonlar Ligi'nin eksikliği PES 2019'u nasıl etkileyecek!
Konsol üzerinde futbolu eğlence amaçlı ve arkadaşlar arasında sosyalleşme araçları olarak oynayanlardanız. Eskiden menajerliğe soyunmadan çoğu zaman verilen kadrolar ile yetinirdik. Oyuncu performansları ve sakatlıklar online olarak yenilenmeye başladıktan sonra da en fazla küçük değişiklikler yapmışızdır. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi bu futbol oyununun değerlendirmesini de ağırlıklı olarak oyunseverleri ne kadar eğlendirdiğine bakarak yapacağız.
Öncelikle ne FIFA'cı ne de PES'ci olduğumuzu belirterek başlayalım. Her ikisini de yıllar boyunca eşit oranda oynamışızdır. Dolayısıyla tamamen tarafsız bir inceleme olacağına da emin olabilirsiniz. Son yıllarda PES, oyunseverler ile FIFA'dan daha önce buluşuyor ve gösterdiği gelişimi göz ardı etmek de gerçekten imkansız. Bu yıl da bunun üzerine ekleyerek rakibinin peşini bırakmamaya kararlı. Peki bunu ne kadar başarabiliyor. Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım.
Yeni lisanslı takımlar ve ligler
PES, yıllar boyu lisans eksikliğinin acısını çekti ve Konami, bunu düzeltmek için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla PES 2019'daki en önemli yeniliklerden birinin de eklenen lisanslı ligler olduğunu söyleyebiliriz. Rusya, Arjantin, Danimarka, Portekiz, İsviçre, İskoçya, Belçika, Şili ve en önemlisi de SporToto SüperLig'in olması bu yıl PES'in özellikle Türkiye'de şansını çok artıracak gibi duruyor. Ayrıca FC Barcelona, Liverpool FC, Arsenal FC, FC Schalke 04, AC Milan, Inter, Monaco, Celtic, Rangers, Corinthians, CR Flamengo, SE Palmeiras, Sao Paulo CR Vasco Da Gama, Colo-Colo, Club Atletico River Plate, Club Alianza Lima, Sporting Cristal ve CA Independiente takımlar da orijinal isimleri ile PES 2019 içinde yer alacak. Burada özellikle İngiliz ligini sevenler için halen yeterli lisanslı takım olmadığını da söylemek gerekiyor. Oyunun çıkışı ile birlikte gelen Camp Nou, Allianz Park ve Fenerbahçe taraftarlarını memnun edecek Şükrü Saraçoğlu gibi önemli stadyumlara devam eden günlerde yenileri de eklenecek.
myClub, FUT'a yaklaşmaya çalışıyor!
PES 2019 içinde en büyük değişimin gerçekleştiği bölümlerden biri de her ne kadar FUT kadar kapsamlı olmasa da myClub içinde yer alıyor. myClub içinde o hafta içinde iyi performans gösteren oyuncular "Featured Player" olarak yer alıyor. Genel skorlarının artışına ek olarak yeni yetenekler de kazanan bu futbolcular ile myClub ekibiniz daha da güçlü hale gelebiliyor. Oyun içi myClub coin'leri ile ekibinizi güçlendirebileceğiniz efsane fubolcular arasında Beckham, Maradona, Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini ve Kahn özellikle dikkat çekiyor ve zaman içinde bunlara yenileri de eklenecek. PES 2019'da myClub oyuncu limitiniz 1000'e yükselmiş ve artık aynı oyuncunun kopyası ile de sözleşme imzalayabiliyorsunuz. Hatta elinizde aynı oyuncudan 3 tane varsa bunu benzer nadirliğe sahip bir oyuncu ile takas da edebiliyorsunuz.
myClub içinde takımınızdaki oyunculara eğitmenler atayarak yeni yetenekler kazandırıp, pozisyonlar açabileceğiniz gibi oluşturduğunuz takım ile haftalık PES ligine katılıp sıralamanızı da yükseltebiliyorsunuz. Ancak myClub'ın menülerinin bize hala çok karışık geldiğini de eklemem gerekiyor. Eğer bu menüler arasından sıyrılırsanız PES 2019 ile birlikte oyuna eklenen diğer bir yenilik olan Magic Moments ile birlikte kullandığınızda myClub'taki bu yeniliklerin ikili maçlarda etkisini çok rahat bir şekilde hissedeceğinizi de söyleyebiliriz.
Nedir bu sihirli anlar?
Magic Moments yani Sihirli Anlar'dan söz açılmışken biraz daha detaya girelim. PES 2019'a eklenen 11 yeni yetenek özellikleri ile toplam rakam 39'a ulaşırken, oyunun da artık daha güzel ve gerçekçi göründüğünü söyleyebilirim. PES uzun zamandan beri, daha gerçekçi top fiziği ve geçişine dayanan, sanal topa vurma hissiyatını daha iyi hissedebileceğiniz bir oyun ve bu da güçlenerek devam ediyor. Aslına bakarsanız, PES 2019 artık bir oyundan ziyade gerçek bir futbol maçı gibi hissettiriyor.
Yeni top sürme animasyonlarının ve vuruş mekaniklerinin bunda etkisi büyük elbette. Ayrıca Visible Fatique özelliği sayesinde artık oyuncularınızın yorulduğunu ya da sakatlandığını daha rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz ve değişiklik yapabiliyorsunuz. Quick Subs özelliği ile değişiklik yapmak da kolaylaşmış. Oyun durduğu anlarda size uygun mevkiden uygun güçte bir oyuncu önerilebiliyor ve hızlıca değişiklik yapabiliyorsunuz.
PES 2019'da karda oynamak o kadar kolay değil
Oyunu Xbox One X'de oynadığımızdan 4K ve HDR deneyimini sonuna kadar yaşadığımızı söyleyebiliriz. Oyunda kullanılan Enlighten Software özellikle gece maçlarında çok fazla fark yaratmış. Işık ve gölgeler bariz bir şekilde iyileşmiş. Ayrıca PES 2019'da artık kar yağarken de maç yapma şansı bulabiliyorsunuz. Üstelik kar sadece görsel olarak değil oyunun akışını da etkiliyor. Bu şekilde oyun stratejinizi artık hava durumuna göre de belirlemeniz gerekiyor. Oyunda iyileştirilen diğer bir özellik ise seyirciler. Yeni animasyonlar ile artık daha detaylı grafiklere sahipler ve seyirci etkisini daha önce olmadığı kadar hissedebiliyorsunuz.
Sonuç ve bilgi
Lisans sorunlarını adım adım çözerken Şampiyonlar Ligini kaybetmiş olmasının PES 2019'a darbe vuracağı kesin. Sizin için bu ayrıntı önemli değilse PES oynaması gitgide daha da zevkli hale gelen bir futbol oyunu olmuş. Daha önce de belirttiğimiz gibi bir oyundan çok gerçek futbol maçı gibi görünmesi ile dikkat çekiyor. Ama FUT oyuncusuysanız yani bir FIFA severseniz PES bu sene de hala sizi tarafına çeviremeyecek gibi duruyor. Darısı 2020'nin başına.
Puan: 85
KÜNYE
Tür: Futbol
Platformlar: Xbox One, PC, PlayStation 4
Dağıtımcı: Konami
Geliştirici: Konami
Web: https://www.konami.com/wepes/2019/eu/en/
Mahmut Karslıoğlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın