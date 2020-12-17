Prof Dr. Celâl Şengör ile Türkiye deprem atlası buluşması

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdüren, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yerbilimcilerinden Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, Atlas'ın konuğu oluyor. Atlas'ın Aydın Doğan Vakfı desteğiyle hazırladığı Türkiye Deprem Atlası kitapçığına imza atan Doç. Dr. Yıldırım Güngör'ün moderasyonundaki online panel herkese açık!