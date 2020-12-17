Prof Dr. Celâl Şengör ile Türkiye deprem atlası buluşması

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdüren, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yerbilimcilerinden Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, Atlas'ın konuğu oluyor. Atlas'ın Aydın Doğan Vakfı desteğiyle hazırladığı Türkiye Deprem Atlası kitapçığına imza atan Doç. Dr. Yıldırım Güngör'ün moderasyonundaki online panel herkese açık!

Prof Dr. Celâl Şengör ile Türkiye deprem atlası buluşması

Deprem bir doğa olayı. Peki, Yer'in hareketliliği dünyamızı nasıl şekillendirdi? Anadolu neden bir deprem coğrafyası? Ülkemizdeki fayların deprem oluşturma potansiyelleri ne? Fayların yararı var mı? Beklenen büyük Marmara depremi nelere gebe? Kıyılarımızda tsunami oluşabilir mi? Modern fay izleme teknolojileri neler? Tarihte kentler ve insanlar depremlerden nasıl etkilendi?

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdüren, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yerbilimcilerinden Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, Atlas'ın konuğu oluyor. Atlas'ın Aydın Doğan Vakfı desteğiyle hazırladığı Türkiye Deprem Atlası kitapçığına imza atan Doç. Dr. Yıldırım Güngör'ün moderasyonundaki online panel herkese açık!

Aydın Doğan Ödülü bu yıl "deprem araştırmaları" alanında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne verildi. Aydın Doğan Vakfı, bu ödülü takiben Atlas dergisine verdiği destekle Türkiye Deprem Atlası kitapçığının hazırlanmasına katkıda bulundu.

TARİH: 19 ARALIK 2020 CUMARTESİ

SAAT: 20:00

PROGRAM:

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı açılış konuşması

Doç. Dr. Yıldırım Güngör moderatörlüğünde Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör deprem paneli

CANLI YAYINA KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANABİLİRSİNİZ:

www.canliyayin.com/deprematlasi

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV ve bluetooth kulaklık sürprizi
18 Aralık 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV ve akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölümle sonuçlanıyor?
İşte Şehirli Maceraperestlere Güzel Hediye!
Apple CEO'sundan "Büyük Hedef" Çağrısı
Netflix'in yeni Türk filmi Azizler: İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları
Bitcoin'den Tarihi Bir Rekor Daha: Bitcon Değeri Artmaya Devam Ediyor

 

 