Profil fotoğrafınızın benzerini üreterek siber zorbalardan koruyan uygulama

Anonymizer adlı yapay zeka aracı, siber zorbaların fotoğraflarını kullanmasından endişe edenlerin yardımına koşuyor. Profil fotoğrafınızın 20 farklı yapay zeka ile oluşturulmuş benzerini kullanıcıya sunuyor.

Profil fotoğrafınızın benzerini üreterek siber zorbalardan koruyan uygulama

Siber zorbaların çevrimiçi ortamlarda fotoğraflarınızı kullanmasından endişe ediyorsanız, Anonymizer adlı yeni araç bu konuda size yardımcı olabiliyor.

Uygulama, video oyun geliştiricilerinden gazetecilere kadar, pek çok müşterilere yapay zeka tarafından oluşturulan yeni resimler sunuyor. Generated Media tarafından "sentetik medyanın kullanımını göstermenin yararlı bir yolu" olarak geliştirilen yapay zeka aracı orijinal fotoğraflarınız yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş görselleri size sunuyor.

Bu sayede sosyal medya gibi herkese açık alanlarda, gerçek fotoğrafınız yerine yapay zeka tarafından üretilmiş görsel kullanabiliyorsunuz.

yapay zeka

20 Farklı Benzer Görsel Sunuyor

Anonymizer'ı ticari amaçlarla kullanmak için bir lisans satın almanız gerekiyor, ancak araç, hüküm ve koşulları ihlal etmediğiniz sürece kişisel kullanım için ücretsiz.

Sadece yüzünüzün dümdüz karşıya bakan net bir fotoğrafını yükleyin ve sistem 20 size benzeyen farklı görüntü sunacak. Daha sonra size benzeyen birini seçebilir ve sosyal medya profilleri yerine kullanabilirsiniz.

Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Generated Media başarılı sonuçlar ortaya çıkarabilmek için çalışmaların devam ettiğini söylüyor ve "Amacımız yaş, cinsiyet, etnik köken veya fiziksel özelliklerden bağımsız olarak her kişiyi temsil etmektir. Son iki yıldır bir stüdyo işlettikten sonra, stok fotoğraf çekmeye de istekli, benzersiz özelliklere sahip farklı modeller bulmanın zor olabileceğini öğrendik." diyor.

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